Las startups industriales liderarán la transformación de la economía mundial

viernes, 24 de enero de 2020, 13:59 h (CET) Las nuevas empresas del sector necesitan el apoyo de todos los agentes económicos, públicos y privados, para conseguir un impacto real en la sociedad. Más de 1.000 asistentes han participado en la tercera edición de IQS Tech Fest, el primer y único festival de emprendimiento industrial de Europa, organizado por IQS Tech Factory Las startups industriales liderarán la próxima gran transformación a escala global para repercutir positivamente en la economía. Esta es la principal conclusión de IQS Tech Fest 2020, el primer y único festival de emprendimiento industrial de Europa, celebrado hoy en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona y organizado por IQS Tech Factory, el centro de emprendimiento de IQS y la primera aceleradora de startups industriales de España, juntamente con Barter.

Así lo ha recalcado Benjamin Joffe, uno de los mayores expertos en innovación industrial a nivel mundial, que ha asegurado que las startups deben cumplir cuatro grandes requisitos para tener éxito: “Un mercado idóneo, un buen equipo, tecnología innovadora y tener la capacidad de aceptar consejos, independientemente de si los pueden aplicar o no a sus proyectos”.

El futuro de la economía pasa por la nueva industria

Dos escenarios paralelos, más de 1.000 visitantes y 30 startups industriales han participado en IQS Tech Fest, que ha contado con conferencias y mesas redondas con los mayores expertos internacionales en innovación y emprendimiento industrial, espacios de networking y el Investment Forum, un espacio exclusivo para inversores y corporaciones para ver de primera mano las innovaciones de las startups industriales más disruptivas que cambiarán el futuro de la industria local e internacional.

“Normalmente se hablan de aquellas startups que sirven al público general y tendemos a olvidar la importancia de la industria en la promoción económica, laboral y social de un territorio. En Cataluña, la nueva industria supone el 50% del PIB y es uno de los sectores que más estabilidad laboral aporta, por lo que para establecer una economía resiliente se necesitan nuevas empresas que aporten tecnologías disruptivas gracias a sus ideas innovadoras mediante acuerdos con las grandes marcas”, ha recalcado Oriol Pascual, director de IQS Tech Fest.

Se necesita implementar un ecosistema de startups estable y robusto

Los ponentes han destacado la importancia de crear un ecosistema estable para que las startups cuenten con apoyo por parte de las instituciones públicas.

“Barcelona tiene muchísimo potencial para el desarrollo de estas startups, pero el sistema español sigue teniendo una gran falta de infraestructuras”, ha apuntado Heriberto Saldivar, Managing Director de Brinc Accelerator, una de las principales aceleradoras del mundo.

En la misma línea, Benjamin Joffe ha añadido que la primera solución debe pasar por la creación de una “plataforma de acceso” para startups que sirva como lugar para compartir know-how, tanto a nivel local como con economías externas.

Barcelona busca posicionarse entre los principales centros mundiales de emprendimiento industrial

La celebración de una nueva edición de IQS Tech Fest confirma la tendencia creciente de Barcelona de posicionarse como una de las principales ciudades emprendedoras en la industria a través de su sólida base de activos humanos y económicos.

“Esto es sólo el primer paso del impulso a la nueva industria. Tenemos que seguir apostando por desarrollar empresas de base científico-técnica que hagan de Barcelona un punto de referencia industrial en el mundo”, concluye Oriol Pascual.

Sobre IQS Tech Factory: el impulso del emprendimiento industrial

IQS Tech Factory, el centro de actividad emprendedora de IQS, nació en 2015 como la primera aceleradora industrial de España. Desde su creación trabaja con el objetivo de contribuir al desarrollo industrial impulsando la próxima generación de startups industriales transformando sus tecnologías disruptivas en oportunidades de negocio a través de una incubación y un programa de aceleración anual, centrado en evaluar las diferentes etapas del desarrollo de una startup y más allá.

La aceleradora enfoca su actividad en tres líneas principales: la promoción del emprendimiento industrial a través de IQS Tech Fest, la aceleración de nuevas empresas de base científico-técnicas a través del IQS Next Tech y el IQS Innovators Hub con el objetivo de conectar a la gran empresa establecida con startups industriales.

Actualmente, IQS Tech Factory ha acelerado 62 startups procedentes de dentro y fuera de la universidad, que desde 2016 han creado 230 puestos de trabajo y han movilizado más de 27 millones de euros.

