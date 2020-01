Schneider Electric ha sido reconocida por dos rankings mundiales por su compromiso con la sostenibilidad Comunicae

viernes, 24 de enero de 2020, 14:07 h (CET) El grupo ha sido incluido en el Corporate Knights Global 100 Most Sustainable Corporations, ocupando la 29ª posición, y en la "Lista A" del Carbon Disclosure Project (CDP). Los rankings se anunciaron el primer día del Foro Económico Mundial en Davos Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido incluida en dos importantes rankings, consiguiendo una posición destacada en el Global 100 Most Sustainable Corporations, elaborado por la revista de Clean Capitalism Corporate Knights, y un lugar en la “Lista A” del Carbon Disclosure Project (CDP) por noveno año consecutivo. Los rankings se anunciaron el primer día de la reunión anual del Foro Económico Mundial que se celebró en Davos y en el que la sostenibilidad medioambiental es un tema primordial.

Reconocimiento de los indicadores medioambientales y éticos

Por séptimo año consecutivo, Schneider Electric ha sido incluida en el ranking “Global 100” Most Sustainable Companies elaborado por Corporate Knights, en el que ocupa la 29ª posición general y la primera en su categoría. Para crear la lista de las 100 empresas más sostenibles se evaluaron más de 7.500 compañías basándose en indicadores clave que abarcaban desde la gestión de recursos y personas, hasta la gestión financiera, ingresos netos y rendimiento de los proveedores.

Schneider Electric – entre otras 179 empresas - también ha sido seleccionada en la “Lista A” del CDP. Es el noveno año consecutivo que la compañía consigue este reconocimiento. El proceso de divulgación y clasificación del CDP se considera una referencia de transparencia corporativa medioambiental y la principal fuente de información sobre sostenibilidad para clientes e inversores. Schneider Electric ha sido reconocida por sus acciones dirigidas a reducir las emisiones, mitigar los riesgos climáticos y contribuir al desarrollo de una economía baja en carbono.

Schneider Electric supera sus propios objetivos de sostenibilidad

Ambos rankings reconocen el compromiso de Schneider Electric con la sostenibilidad, que se mide mediante el Impacto de Sostenibilidad de Schneider Electric (SSI). El SSI, que se publica de forma trimestral y constituye una valiosa fuente de información para inversores, evalúa el progreso de la compañía hacia sus ambiciosos compromisos de sostenibilidad a través de 21 indicadores de rendimiento claves sobre Clima, Economía Circular, Salud y Equidad, Ética y Desarrollo. Renovado y actualizado en 2018 hasta 2020, la compañía, a finales de 2019, incrementó los objetivos en nueve de estos indicadores.

“La emergencia climática y la muy relacionada gestión de riesgos económicos son los mayores retos de nuestra generación. Debemos repensar la manera en la que convivimos con la energía, diseñamos los edificios, las industrias y las ciudades y aprovechar la tecnología para lanzarnos por nuevos caminos hacia un mundo carbono neutral. Estos temas son clave y deberían ser una prioridad en la agenda de este año del Foro Económico Mundial,” dijo Pascal Tricoire, CEO y Chairman de Schneider Electric. “En Schneider Electric, nuestro compromiso con la neutralidad de carbono es parte intrínseca de nuestras decisiones comerciales y de gobierno. Sin embargo, debemos hacer más y más rápido. El reconocimiento de nuestros esfuerzos tanto por parte del CDP como de Corporate Knights es un paso muy positivo y alentador.”

Fuerte impulso a la sostenibilidad en 2019

En 2019, Schneider Electric dio un fuerte impulso a sus esfuerzos por promover la sostenibilidad y la inclusión. En agosto, la compañía se unió a Business for Inclusive Growth (B4IG) de la OECD, una coalición de 34 multinacionales comprometidas con la promoción de los derechos humanos, la creación de puestos de trabajo inclusivos y el fortalecimiento de la inclusión en sus ecosistemas de negocios. A través de la B4IG, Schneider Electric desarrollará su iniciativa “Innovación Social para Hacer Frente a la Pobreza Energética”, que, actualmente, da apoyo a 42 proyectos y beneficia directamente a más de 40.000 personas.

En septiembre, Schneider Electric anunció en la Semana del Clima de Nueva York que había acelerado su objetivo de 2030 y preveía alcanzar la neutralidad de carbono en su propio ecosistema 5 años antes, en 2025. Además, se comprometía en alcanzar las cero emisiones en 2030 y colaborar con todos los proveedores por una cadena de suministro carbono neutral en 2050. Estos compromisos se reafirmaron en diciembre en la COP25 de Madrid.

El grupo ha subrayado su compromiso vinculando los incentivos financieros de más de 50.000 empleados y casi 3.000 altos ejecutivos con lograr los objetivos de sostenibilidad, garantizando que las ambiciones – y recompensas – del grupo son compartidas por toda la compañía.

Los esfuerzos de Schneider Electric se reflejan en otros rankings como el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, en el que ha sido incluida por séptimo año consecutivo, o el índice FTSE4GOOD Environmental Leaders Europe 40. Además, la compañía ha conseguido la clasificación AAA de la American Investment Company MSCI y ha sido incluida en los índices Vigeo Eiris World120, Europe120 y France 120, junto a las empresas más valoradas en términos de logros de responsabilidad corporativa.

