El vino Viña Gormaz estrena imagen y representa los horizontes del suelo en su nueva etiqueta Comunicae

viernes, 24 de enero de 2020, 12:35 h (CET) Simboliza con discretos iconos los distintos tipos de suelo de los que procede cada categoría de vino. La composición de los estratos, niveles y alturas de las distintas parcelas de viñedo son las diferencias entre su gama de vino joven, roble, crianza (Ribera del Duero) y verdejo (Rueda) Viña Gormaz, uno de los vinos de la familia de Viñedos y Bodegas Gormaz, de Ribera del Duero, estrena una imagen que refleja dos diferencias muy marcadas en la provincia de Soria como son: la altura y la composición del suelo del viñedo. Con este cambio, la bodega ha querido plasmar la importancia de la zona y poner en valor: las diferencias de la zona con respecto a otras, la altitud de los viñedos, la tipicidad y diferencias de sus suelos, así como las prácticas de laboreo tradicionales que se realizan en el campo debido a la edad y características de plantación de los viñedos. Ese pacto de respeto con el ritmo y los ciclos de la vida que brinda la naturaleza es el significado de Viña Gormaz, que refuerza su imagen sólida, teniendo como base su dedicación al viñedo y vinos con la esencia del terruño.

En este nuevo diseño, la interpretación de los estratos del suelo juega un papel predominante y principal. A través de iconos asignados a cada tipo de suelo, Viña Gormaz expresa un juego de texturas y tamaños que identifica a cada vino con los distintos tipos de terruño del viñedo del que procede. Así en un atrevido y minimalista diseño se mezclan las tierras arenosas, arcillas, pedregosas … para convertirse en los mejores vinos de las tierras sorianas.

El concepto del terruño se pone en valor en Viña Gormaz con la identidad, el carácter y la expresión de la variedad reina, Tinta del país (Tempranillo), en esta zona.

Viña Gormaz, la etiqueta al detalle

Las nuevas etiquetas de Viña Gormaz joven, roble, crianza y verdejo tienen como eje principal poder tocar las características de los suelos de los viñedos de donde proceden, ya que llevan impresas en relieve los iconos que los representan. El vino más joven se ve enfatizado con la arena y el limo, que reflejan el carácter de la tempranillo expresado en el terroir. El roble, gracias a su mezcla de arcilla y arena con una baja proporción de limo, crea el binomio ideal para un equilibrio entre el viñedo y la variedad. La elegancia del crianza se ve reflejado con un negro como fondo donde se resalta la arena, la arcilla y canto rodado, que vienen muy de la mano con su estructura. Además, múltiples factores y ciertos minerales realzan los aromas y el carácter de este Tempranillo de rendimientos muy limitados.

La familia se complementa con un Viña Gormaz de la DO. Rueda perteneciente a Bodegas GarciGrande (también del grupo Hispanobodegas) donde la gama de colores refleja las características de la variedad Verdejo con la que está elaborado, así como la combinación de limo y arcilla, esenciales para la toma de los nutrientes y de agua por la raíz.

Viña Gormaz simboliza la tierra, el laboreo y el campo de la zona más extrema de la Ribera del Duero y se une a la familia de Viñedos y Bodegas Gormaz en su selección de vinos únicos elaborados y procedentes del terruño.

Sobre Viñedos y Bodegas Gormaz

Fundada en 1972, Viñedos y Bodegas Gormaz es una de las veteranas habiendo formado parte del grupo fundador de las 12 bodegas de la Denominación de Origen - Ribera del Duero. Perteneciente a la provincia de Soria, basa la calidad de sus vinos en su origen (terruño) y en el respeto en sus elaboraciones. La bodega cuenta actualmente con 232 hras. de viñedo repartidas en más de 1.000 pequeñas fincas agrupadas en unos 70 parajes. Se trata de una de las superficies más longevas del país, con una edad media de 65 años, siendo el 70% del viñedo de edad superior a 80 años. Viñedos y Bodegas Gormaz cuenta con vinos certificados para el consumo vegano (12 Linajes Reserva, 12 Linajes Finca los Arenales y 12 Linajes Grano a Grano). Además, dentro de su gama destacan vinos de edición limitada elaborados artesanalmente (12 Linajes Finca los Arenales y 12 Linajes Grano a Grano) y vinos reconocidos mundialmente, como 12 Linajes Reserva, que recientemente ha recibido 93 puntos y Selección del Editor en la revista Wine Enthusiast o 12 Linajes Grano a Grano que se ha llevado 93 puntos en la última edición de Guía Peñín.

Sobre Bodegas GarciGrande

Fundada en 1989, Bodegas GarciGrande está asentada sobre viejas bodegas que se remontan al siglo XIV y se erige orgullosa como fiel referencia de los buenos vinos de la D.O. Rueda y apasionada defensora de los valores del terruño. La altura de sus viñedos, entre 700 y 800 m., su clima continental y la composición de sus suelos ricos en calcio y magnesio, pedregosos, con muy buena aireación y drenaje constituyen la primera base sobre la que se sustentan los vinos de esta bodega. Marcada por la tipicidad de la Denominación de Origen a la que pertenece, Bodegas GarciGrande desarrolla estos conceptos desde su propia identidad, sin renunciar a aspectos claves en la calidad resultante de sus vinos como las vendimias nocturnas, el control de prensado y la aplicación de la crianza sobre lías al término de la fermentación que contribuye a conseguir la untuosidad y persistencia que distinguen a los vinos “marca de la casa”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Según Gran Via Business & Meeting Center, Barcelona es un referente en competitividad internacional FIES Group aconseja extremar la precaución ante el riesgo de aludes estos próximos días Sostenible, tech y personalizado, así será el futuro de la alimentación y la restauración, según The Valley Cigna España amplía sus coberturas oncológicas e incluye nuevas pruebas diagnósticas y tratamientos en 2020 Fundación Osborne y Fundación Bertelsmann respaldan la Formación Profesional Dual en la provincia de Cádiz