Las carteras de Finizens obtienen una rentabilidad neta superior al 22% en 2019 Comunicae

viernes, 24 de enero de 2020, 09:39 h (CET) Las carteras de fondos indexados de la compañía, destinadas a cinco perfiles de riesgo distintos, han obtenido en 2019 una rentabilidad de +8,18% para su cartera más conservadora y de +22,17% para su cartera más atrevida. El ratio sharpe de las carteras de la firma, que mide la eficiencia del binomio rentabilidad-riesgo, se ha situado hasta en un +13,51% por encima de la media de mercado Desde su lanzamiento en enero de 2017, las carteras de Finizens han generado una rentabilidad neta acumulada de 7,55% para su cartera más conservadora y de 22,88% para su cartera más atrevida, obteniendo un rendimiento por encima de la media de mercado del +5,94% para el perfil conservador y del +15,76% para el perfil atrevido. Desde entonces, el ratio sharpe de las carteras de la firma es hasta un +286% mejor que el de la media de mercado.

La firma de inversiones y gestión de patrimonios especializada en gestión pasiva indexada Finizens ha anunciado que la rentabilidad de todas sus carteras superó un año más a la media del mercado en 2019. En concreto, la cartera más conservadora obtuvo un 8,18% de rentabilidad neta de todo coste, y la más agresiva alcanzó un 22,17%. Estos resultados se sitúan muy por encima de la media de mercado, alcanzando una rentabilidad adicional de +2,56% para el perfil conservador y de +11,02% para el perfil atrevido al compararlas con la media de los competidores de perfil similar (fuente: Morningstar Direct).

En lo que se refiere a los resultados obtenidos durante el 2019 por los activos subyacentes que componen las carteras de Finizens, resalta la notable rentabilidad alcanzada tanto por activos de mayor riesgo, destacando la renta variable estadounidense en euros (33,01%), como de activos de menor riesgo, destacando los bonos de gobiernos europeos (6,23%).

La firma ha comunicado además la rentabilidad acumulada de todas sus carteras en los 3 años transcurridos desde su lanzamiento en enero de 2017. En línea con la filosofía de largo plazo que acompaña a la inversión pasiva que realiza Finizens , las cifras de rentabilidad neta acumulada en el periodo 2017-2019 son de 7,55% para su cartera más conservadora y de 22,88% para su cartera más atrevida. Estas rentabilidades se sitúan una vez más muy por encima de la media del mercado en este mismo periodo: en concreto, un +5,94% para el perfil conservador y del +15,76% para el perfil atrevido.

Las claves que explican el rendimiento superior de las carteras del gestor automatizado con respecto a la media del mercado son su política de bajas comisiones, una elevada diversificación a nivel global en más de 20.100 posiciones distintas, acompañadas de una gestión sistemática basada en algoritmos y la tecnología financiera más puntera, todo bajo una visión largoplacista.

Es precisamente esta orientación al largo plazo un factor fundamental del éxito en la inversión y en la que se basa el modelo de gestión pasiva indexada de la firma. Según destaca Giorgio Semenzato, CEO de Finizens, “la satisfacción de nuestros clientes es nuestro mayor éxito. Gracias a nuestra estrategia globalmente diversificada de gestión pasiva y las comisiones más bajas del mercado, podemos ofrecerles la mayor rentabilidad posible”.

Mejor binomio de rentabilidad-riesgo del mercado

Durante el 2019, las carteras de Finizens lograron también un mejor binomio rentabilidad-riesgo en comparación con los principales fondos del mercado en nuestro país. Así, el ratio sharpe de este periodo resultó superior a la media de mercado, alcanzando hasta un +13,51% adicional (fuente: Morningstar Direct).

Igualmente, cuatro de las cinco carteras que ofrece la firma han ofrecido una rentabilidad ajustada al riesgo asumido muy superior que sus respectivos benchmark,, llegando a alcanzar un ratio sharpe de hasta el +286% adicional. Según destaca Kevin Koh Maier, Head of Asset Allocation & Research de Finizens, “nuestra estrategia no solo consiste en obtener las mayores rentabilidades posibles para nuestros clientes en el largo plazo, sino también alcanzarlas de manera eficiente, con una gestión óptima del riesgo”.

Para elaborar esta comparativa, las carteras 1 y 2 de Finizens (más conservadoras) se comparan con la categoría de fondos de renta fija mixta internacional, mientras que para sus carteras 3, 4 y 5 (perfiles moderado a arriesgado) la firma utiliza como benchmark los fondos de categoría renta variable mixta internacional (fuente: Morningstar Direct).

Perspectivas de crecimiento de la gestión pasiva en España

Según datos del Observatorio en Gestión Pasiva que elaboró Finizens en 2019, este tipo de gestión ha crecido 10 veces más que la gestión activa en Europa entre 2008 y 2018 y supone un 2% de la cuota de mercado en España. Su tendencia de crecimiento es cada vez mayor gracias al desarrollo de la tecnología financiera y a la progresiva desbancarización de la industria, por lo que la firma sitúa el potencial de crecimiento de la gestión pasiva en hasta 300 mil millones de euros en el medio plazo en el país.

Esta tendencia al alza de este tipo de gestión ubica las perspectivas de crecimiento de Finizens en más de 7 mil millones de euros en activos gestionados y más de 100.000 clientes en 2025.

Sobre Finizens

Finizens es una gestora de patrimonios especializada en inversión pasiva indexada que ofrece una estrategia de inversión más rentable y competitiva comparado con las entidades financieras tradicionales. La firma ofrece diferentes carteras globalmente diversificadas a través de fondos de inversión indexados de las mayores gestoras del mundo como Vanguard, con costes de gestión más bajos del mercado, gestionadas de forma automatizada mediante algoritmos, y con rebalanceos periódicos de las carteras.

Finizens cuenta con la oferta más variada de producto en la industria de gestores de inversiones WealthTech (“robo-advisor”) en el ámbito europeo, habiendo lanzado al mercado cinco distintas soluciones de inversión (una Cartera de Fondos de Inversión Traspasables Fiscalmente, Planes de Pensiones, Planes para Niños, Seguros de Ahorro y Finizens Premium).

Con fecha de enero de 2020, Finizens da servicio a más de 7.900 clientes.

