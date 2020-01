Visit Malaysia 2020 celebra 3 décadas de Malaysia Truly Asia Comunicae

viernes, 24 de enero de 2020, 09:51 h (CET) Con el lanzamiento de la web oficial Visit Malaysia 2020, Malasia está en camino de conseguir que la tecnología digital esté a la vanguardia de las iniciativas de turismo inteligente en aras de conseguir una experiencia de viaje más personalizada dirigida a la generación viajera más numerosa de la Historia Visit Malaysia 2020 aprovecha el poder de la tecnología digital, las plataformas de redes sociales con contenidos generados por los usuarios y además promueve asociaciones colaborativas con proveedores turísticos mundiales.

Liderando la delegación de Malasia en FITUR 2020 está el Secretario General del Ministerio de Turismo, Arte y Cultura, Dato’ Dr. Noor Zari bin Hamat, acompañado por el Director General de Tourism Malaysia, Datuk Musa Yusof.

“El turismo sostenible es el enfoque de Visit Malaysia 2020. Además de la naturaleza y la riqueza de nuestra biodiversidad, nuestro país está intrincadamente tejido con una colorida mezcla de personas. Somos una comunidad multicultural a la que le encanta compartir con los visitantes para que puedan experimentar y descubrir nuestra forma de vida", dijo Dato' Noor Zari.

De enero a septiembre de 2019, el total de llegadas de visitantes a Malasia fue de 20.109.203, representando un aumento del 3,7%; mientras que las llegadas de españoles fueron 34.859 durante el mismo período. En términos de ingresos por turismo, se lograron 66,14 mil millones de Ringgits malayos (aproximadamente 14,64 mil millones de euros) en

2019, un aumento del 6,9% en comparación con los 66,85 mil millones de Ringgits malayos (aproximadamente 14.8 mil millones de euros) conseguidos en 2018.

"Tenemos una amplia estrategia de marketing para Visit Malaysia 2020 y somos optimistas de cara a lograr nuestro objetivo de recibir a 30 millones de visitantes, mientras que desde el mercado español apuntamos a 46.000 visitantes", agregó Datuk Musa Yusof, Director General de Tourism Malaysia.

Los vendedores de Malasia son: Malai Adventure, Bamboo Adventure, Kowamas Holidays, Look Asia Travel, Vive Malasia, Azul Marino Club, Lexitours y Turismo Asiatico, además de la Oficina Estatal de Turismo de Selangor.

Turismo Sostenible

Para Visit Malaysia 2020, el turismo sostenible lidera el camino con eventos que van desde el arte y el patrimonio, la cultura, las tradiciones, el estilo de vida, de aventura, rural, gastronomía y más para generar un mejor rendimiento a través de clientes y gastos de alto valor adquisitivo.

Un programa único, el Malaysia Homestay Program es un programa de turismo basado en la comunidad y que involucra a las comunidades rurales de Malasia en el turismo. Este programa consigue que unas 200 aldeas en Malasia participen en actividades turísticas dando la bienvenida a viajeros internacionales que quieren descubrir y experimentar la auténtica Malasia. Recibió el premio Ulises de la OMT a la Innovación en Políticas Públicas y Gobernanza en 2012.

Los lugares Patrimonio de la UNESCO de Malasia como: el Parque Kinabalu en Sabah; Gunung Mulu en Sarawak; Georgetown en Penang; Malacca; Langkawi (Isla Geoparque) y el Valle de Lenggong en Perak son sitios interesantes para explorar durante VM2020.

Actualidad Hotelera: Encantadoras y Lujosas Estancias

Los nuevos hoteles incluyen el extraordinario y elegante Ormond Hotel en Chowkit Kuala Lumpur; el W Hotel Kuala Lumpur; Villas y Resorts Anantara en Desaru Johor; El Hard Rock Hotel de Desaru y el Pavillion Hotel by Banyan. Próximamente están previstos el Angsana Penang (apertura para el segundo trimestre de 2020); Alila Resort en Tuaran Sabah (2020), el lujoso Conrad Kuala Lumpur (2021); y el One & Only Resort (con apertura prevista en marzo de 2020).

Las pequeñas y encantadoras villas que integran bien su resort con la naturaleza y el patrimonio son propiedades como Georgetown Heritage Hotels en Penang, TiaraEscapes, Ambong Pool Villas en Langkawi, el galardonado Pangkor Laut Resort en Perak y el Tanjung Jara Terengganu by YTL.

Actualización de Infraestructuras

Emulando el éxito de Kuala Lumpur Sentral, Penang también ha introducido un centro de transporte de una parada http://www.penangsentral.com.my/, Penang Sentral.

Este nuevo desarrollo permitirá a los visitantes planificar su viaje con mayor comodidad y eficiencia.

Actualidad MICE

El número de delegados de negocios e incentivos MICE con destino Malasia aumentó 45.2% con 508.786 delegados en 2019 en comparación con los 350.303 conseguidos en 2018.

Algunos de los principales centros de convenciones del país incluyen el Centro Internacional de Convenciones de Putrajaya, el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur, el Centro de Convenciones de Borneo, el Malaysia International Trade & Exhibition Centre o el Centro Internacional de Convenciones de Sabah (que se inaugurará en febrero de 2020).

Incentivos para los planificadores MICE

Para alentar a los planificadores MICE, MyCEB (el Malaysia Convention & Exhibition Bureau) ha iniciado la campaña "Malasia como nunca antes" que cubre destinos clave incluida la capital, Kuala Lumpur, que ofrece servicios de primer nivel y compras interminables; la ciudad de George Town en Penang, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que ofrece la mejor comida del patrimonio de Asia; el legendario Langkawi, que ofrece escapadas idílicas a las islas y paisajes campestres rústicos; y los estados de Sabah y Sarawak en Borneo, famosos por la hospitalidad de sus minorías étnicas, además de por su exuberante flora y fauna.

Bajo esta campaña, MyCEB inició el programa Malaysia Twin Deal que ofrece apoyo y recompensas a planificadores cualificados de incentivos y grupos. Más información en: www.likeneverbefore.my. Por su parte, el Penang Convention Bureau ofrece un programa de apoyo por valor de hasta 20.000 euros para eventos organizados en Penang.

Información:

Web Oficial de VM2020 - http://vm2020.malaysia.travel/

Web Oficial de Tourism Malaysia - https://www.tourism.gov.my/

Redes Sociales

Facebook - https://www.facebook.com/malaysia.travel

Instagram - https://www.instagram.com/malaysia.truly.asia/

Twitter - https://twitter.com/tourismmalaysia

YouTube - https://www.youtube.com/user/tminternet

