​Una sospecha inquietante

Después de que la defensa de Oriol Junqueras presentara un escrito ante el Tribunal Supremo solicitando su liberación, y tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todas las miradas están puestas en la posición que va a tomar la Abogacía del Estado. Pese a la complejidad técnica del Informe que deben presentar los servicios jurídicos del Estado, no se puede obviar que ERC ha advertido que espera que la Abogacía del Estado realice un gesto con su líder encarcelado, pidiendo su puesta en libertad. Además insistía en que no desbloquearía la investidura del candidato Sánchez hasta que no se haga público el informe y vea confirmadas sus pretensiones. La investidura se ha desbloqueado, de ahí que nos preguntemos ¿A qué precio?