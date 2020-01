¡Váyase señor Torra! Gerardo Hernández Zorroza, Getxo Lectores

viernes, 24 de enero de 2020, 10:34 h (CET) La actitud de Torra ,descendiente político de Puyol, recuerda a la de esos niños malcriados que amenazan a los demás compañeros de juego con romper la pelota si no se hace lo que ellos dicen.



Al hilo de esto, escuchaba a una tertuliana opinar esta mañana que “hay que diferenciar lo que dicen los políticos de los que hacen”, y entiendo ese es el gran problema que existe -también en la política-, diferenciar entre decir y hacer, o lo que es lo mismo, la falta de “ethos” -palabra griega de la que derivó lo que hoy llamamos ética, en sus dos variantes de “frónesis”(prudencia o habilidad práctica para anticiparse, producto de la experiencia acumulada) y “areté” (virtud o bondad).



Considero que el señor Torra, no cumple con esta exigencia que los antiguos filósofos griegos consideraban previa al ejercicio en la “polis” (política)



Por eso, desde estas líneas, quisiera pedir bien alto:¡Váyase señor Torra! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

