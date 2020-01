​Salta Argentina: seis atractivos turísticos que no te puedes perder El Parque Nacional Los Cardones es uno de los atractivos más interesantes de Salta Argentina Redacción Siglo XXI

viernes, 24 de enero de 2020, 08:48 h (CET) Salta es uno de los destinos preferidos por miles de turistas que visitan Argentina cada año. Existen muchos motivos para hacerlo: además de ser una de las provincias más ricas culturalmente, ofrece a sus visitantes una gran variedad de actividades que la convierten en una región muy divertida de recorrer. A su vez, destaca por su patrimonio arquitectónico e histórico, la belleza y diversidad de sus paisajes, su exquisita gastronomía y la calidez de sus pobladores. A continuación, presentaremos 7 de los puntos turísticos que no puedes perderte en tu visita a Salta:



Quebrada Río de las Conchas

También conocida como Quebrada Cafayate por su cercanía a la localidad de Cafayate, es uno de los lugares que no podemos perdernos en nuestra visita a Salta. La quebrada está comprendida por un recorrido de 83 kilómetros, donde podremos observar distintas formaciones rocosas como las denominadas el Sapo, el Anfiteatro, el Obelisco y los Castillos.



Museo Güemes

El museo Güemes es uno de los espacios más visitados en la ciudad de Salta. Inaugurado hace solo dos años, posee modernas instalaciones en las que podremos conocer los hitos de la vida del general Martín de Güemes y su participación en la guerra por la independencia Argentina.



Parque Nacional Los Cardones

El Parque Nacional Los Cardones es uno de los atractivos más interesantes de Salta Argentina . Con más de medio millón de éstos cactus gigantes con forma de candelabro, distribuidos alrededor de diez mil hectáreas, es uno de los sectores de cardones más extensos de Sudamérica.



Museo de Arqueología de Alta Montaña

Éste es otro de los lugares que no podemos dejar de visitar en nuestro viaje a Salta. En éste museo se encuentran albergados los niños de Llullaillaco, un conjunto de momias incaicas encontradas en 1999 en excelente estado de preservación.



El Tren de Las Nubes

El Tren a las Nubes es un sistema ferroviario turístico que va desde la Estación Salta hasta el viaducto La Polvorilla, sobre la Cordillera de los Andes. Esta maravillosa obra de ingeniería adquiere este nombre al estar construida a más de 4220 sobre el nivel del mar y a poseer un increíble puente de 64 metros de altura.



Catedral de Salta

Para finalizar, otro de los atractivos turísticos que no podemos perdernos es la increíble catedral de Salta. Es uno de los edificios más antiguos de la ciudad, cuya primera construcción realizada cerca de los años 1.500 tuvo que ser derribada por los temblores de 1692. Sobre ésta se alzó la actual catedral, una edificación que combina el trabajo artesanal de los indígenas de la región con la riqueza arquitectónica de la época.

