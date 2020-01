​Comenzar de nuevo: cómo seguir adelante cuando tu negocio falla Cuando estés listo para ingresar al próximo capítulo de tu vida, crea una hoja de ruta de cómo te gustaría que se vea, y establece objetivos medibles y un marco de tiempo para cumplirlos Redacción Siglo XXI

viernes, 24 de enero de 2020, 08:30 h (CET) Si eres un emprendedor, debes sentirte cómodo con el fracaso. Hay muchas posibilidades de que te suceda y fracasar es una enseñanza para seguir intentando de varias maneras distintas hasta lograr el objetivo.



De hecho y en cifras más duras, alrededor del 20 por ciento de las pequeñas empresas no logran superar su primer año. Casi el 50 por ciento puede quebrar antes de los 5 años. Solo un tercio de los establecimientos aún están abiertos después de 10 años.



Si bien estas estadísticas, según lo informado por la Administración de Pequeños Negocios de EE. UU. pueden sonar desalentadoras son importantes para preparar a los propietarios de negocios para la probabilidad de que su proyecto falle.



Cerrar un negocio no es el final de la historia

Encontrar formas de lidiar con el cierre de un negocio sin ser definido por él es la única manera de avanzar y comenzar de nuevo.



En esta nota les daremos algunos consejos prácticos de emprendedores y expertos en negocios que saber cómo resurgir más fuertes que nunca de un proyecto que ha fracasado.



Practica la aceptación y el autocuidado

El fracaso le sucede incluso a los mejores empresarios , así que no seas demasiado duro contigo mismo. De hecho los grandes maestros de las finanzas enseñan cómo hacer para que los errores sean tomados como un aprendizaje que los impulsará hacia el éxito.



"Aceptar el fracaso es, en sí mismo, difícil, y a veces es más fácil negar que aceptar que la empresa en la que pusiste tu corazón, alma, sangre y sudor no se concretará", dijo Nitin Seth, CEO de Incedo, quien enfrentó su propio fracaso comercial al principio de su carrera cuando tuvo que cerrar su compañía.



Sin embargo, Seth recomienda avanzar encontrando consuelo en la familia y amigos, negándose a definirse únicamente por el trabajo y redescubriendo los otros aspectos de la vida que puedes haber descuidado.



Una vez que hayas resuelto la aceptación estarás en condiciones de planear tu próximo gran paso en el mundo de los negocios.



Evaluar lo que salió mal

Después de tomarte un tiempo para reflexionar debes hacer un profundo análisis para saber a ciencia cierta porque ha salido mal tu negocio.



"En realidad es catártico pensar en lo que sucedió. Hay muchas lecciones que aprender", dijo Tom Scarda, un orador, experto en franquicias y autor que ha tenido un negocio altamente rentable y uno que fracasó.



Es necesario ser brutalmente honesto contigo mismo y asumir la responsabilidad de tus acciones y elecciones al analizar lo que sucedió en tu negocio y documentar tanto los éxitos como los errores. "Si inventas excusas, eso solo detiene el aprendizaje", dijo Scarda.



Una vez que sepas exactamente qué salió mal, debes permitirte dejar ir y seguir adelante. "Aprende del revés, suelta el equipaje y avanza", concluyó Tom.



Calcular tus finanzas

El dinero es a menudo un tema delicado incluso en las mejores situaciones, pero cuando los acreedores llaman y no sabes de dónde vendrá tu próximo cheque de pago, el dinero puede ser lo único que tienes en mente.



Los empresarios que han recorrido este camino recomiendan comunicarse con tus redes profesionales y personales para encontrar un trabajo. Trabajar para otra persona por un tiempo antes de lanzarte a tu próxima aventura comercial tiene sus beneficios.



Una vez que tengas un trabajo estable, podrás obtener un ingreso, pagar deudas y darte un tiempo para descubrir cuál será tu próximo movimiento.



En algunos casos, lo que comienza como una forma de llegar a fin de mes puede llevarte a tu próxima gran idea, y si cuentas aún con un riesgo crediticio negativo a causa de tu anterior tropiezo, los préstamos sin nómina pueden ser una muy buena opción.



Construye una red de apoyo

Rodearse de personas que realmente se preocupan por tu bienestar es crucial para volver a ponerte de pie y seguir adelante.



Así como un círculo cerrado de amigos y familiares ayuda a centrar tu vida personal, una red sólida de recursos comerciales, mentores y compañeros emprendedores pueden ayudarte a recuperar tu vida profesional cuando esté listo para comenzar de nuevo.



Reinvéntate a ti mismo

Cuando estés listo para ingresar al próximo capítulo de tu vida, crea una hoja de ruta de cómo te gustaría que se vea, y establece objetivos medibles y un marco de tiempo para cumplirlos.

