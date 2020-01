El uso de las redes sociales aumenta las consultas dermatológicas en Atención Primaria Comunicae

jueves, 23 de enero de 2020, 16:47 h (CET) El 22% de las consultas de Primaria tienen que ver con la piel, como el acné, la alopecia, las manchas en la piel y la dermatitis atópica. El servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos organiza un programa formativo pionero para médicos de familia y comunitaria La exposición en las redes sociales ha aumentado las consultas dermatológicas en Atención Primaria, según las estimaciones del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos, que organiza el primer programa formativo gratuito continuado para médicos de familia y comunitaria en esta especialidad por un hospital público.

Este incremento de visitas a estos profesionales sanitarios es aún más acentuado en adolescentes y adultos jóvenes, “ya que la presencia permanente en los entornos digitales de estos grupos de población, en los que la fotografía y el vídeo son tan importantes, hace que cuidar su piel sea una prioridad”, explica el doctor Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos.

A su juicio, “debido a los selfies y las fotos, los jóvenes ya no aceptan algunos problemas, como el acné, que antes se resolvían con el tiempo, por lo que ahora solicitan y reclaman una respuesta y un tratamiento que los solucione de manera rápida y evite las cicatrices”. De hecho, un reciente estudio publicado en la revista Journal of Cosmetic Dermatology detalla que el uso de las redes sociales puede provocar insatisfacción personal por el aspecto físico, especialmente en la generación millenial.

Según los datos recogidos por este servicio, cerca del 22% de las consultas de Atención Primaria están relacionadas con patologías dermatológicas. En concreto, el acné, la alopecia o la dermatitis atópica son los motivos de consulta más frecuentes en las personas más jóvenes mientras que las manchas en la piel y el melanoma preocupan más a las personas mayores de 50 años.

Bulos en dermatología

Por su parte, el Servicio de Dermatología del Hospital Clínico también ha detectado un incremento de los de los bulos y falsas creencias sobre los problemas dermatológicos en las consultas de Atención Primaria. En esta línea, un estudio publicado en la revista Dermatology Practical and Conceptual detalla que más del 70% de los adolescentes creía que el acné podía ser consecuencia de una dieta rica en alimentos grasos o fritos, cuando en realidad, tiene una mayor implicación el índice glucémico de productos como el chocolate, los lácteos o los refrescos. En el caso de la alopecia, se trata de una de las patologías con mayor cantidad de falsas creencias y bulos.

“La propagación de todo este tipo de mitos y bulos tiene una dimensión mayor con el uso de las redes, por lo que tenemos que concienciar a la población de que confíe en su dermatólogo en lugar de un conocido o de un influencer sin formación científica”, detalla el doctor López Bran.

Por ese motivo, el Instituto #SaludsinBulos participa en el programa formativo en Dermatología para médicos de familia y comunitaria que organizan el Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos y la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Centro de Madrid. Esta formación tiene como objetivo mejorar las herramientas y conocimientos de médicos y residentes de medicina de familia y comunitaria para el diagnóstico, la detección y el abordaje de patologías dermatológicas. También se pretende que el médico sepa orientar al paciente cuando acude con bulos o falsas creencias. Habrá talleres sobre el uso del dermatoscopio en los centros de salud y sobre el manejo de los motivos de derivación al especialista por parte de médicos de familia y comunitaria.

Este curso arranca este jueves 23 con una formación presencial y tendrá continuidad en a lo largo de los próximos meses con material audiovisual y consultas. Con ello, se pretende conseguir ayudar al médico de familia a que pueda resolver las consultas más comunes sobre los trastornos de la piel.

“La colaboración de Primaria con especialistas en Dermatología permite un diagnóstico y tratamiento precoz, que es clave en muchas patologías dermatológicas, y para ello la teleconsulta interprofesional es una herramienta clave”, explica el doctor López Bran. En este sentido, el Servicio de Dermatología del Hospital Clínico ha sido pionero en España en utilizar la teleconsulta para ayudar a los médicos de Atención Primaria en la identificación de las patologías dermatológicas. un impacto muy importante en dermatología”, explica el jefe de Servicio.

