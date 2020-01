NTT Ltd. lanza la nueva división Global Data Centers

Esta plataforma internacional incluye más de 160 data centers en más de 20 países y regiones NTT Ltd., proveedor de servicios globales de tecnología líder en el mundo, anuncia el lanzamiento de su nueva división Global Data Centers, que incorpora: E-shelter, Gyron, Netmagic, NTT Indonesia Nexcenter, RagingWire y otras empresas de data centers que anteriormente estaban bajo la marca NTT Communications. Esta división opera una de las plataformas de data centers más grandes del mundo, ahora con más de 160 data centers que abarcan a más de 20 países y regiones, y brinda a los clientes y socios del Grupo NTT acceso a un poderoso ecosistema digital con alcance global y experiencia local.

“Entendemos los principales desafíos a los que se enfrentan nuestros clientes hoy en día a medida que avanzan en el camino de la transformación digital”, dijo Ryuichi Matsuo, Vicepresidente Ejecutivo de la división de Data Centers Globales de NTT Ltd. “Contar con un proveedor de data center que cubra sus necesidades globales hace que sea más fácil para los clientes alcanzar sus objetivos de negocio, en un momento en que el enorme crecimiento en la nube y el uso de datos demanda una mayor capacidad del data center. Por ello, estamos uniendo nuestro negocio de data center global en una sola entidad, ofreciendo un portfolio integral de soluciones y servicios de data centers para satisfacer las demandas de nuestros clientes”.

Courtney Munroe, Vicepresidenta del Grupo de Investigación de Telecomunicaciones Globales en IDC, comentó: "El lanzamiento de la nueva división Global Data Centersde NTT Ltd. proporcionará un impulso competitivo a la entidad. NTT Ltd. es uno de los proveedores globales más grande con una presencia líder en mercados clave de todo el mundo, y quizás sea el proveedor de data centers líder en el mundo fuera de Norteamérica. Además, NTT Ltd. también es líder en tecnologías de vanguardia en refrigeración y data centers personalizables. Y lo que es más importante, NTT Ltd. ofrece una combinación única de servicios de extremo a extremo en su portfolio, incluyendo servicios de red y la interconexión con el resto de operadores, capacidades de nube híbrida y servicios de gestión del ciclo de vida. Es por ello que está en una posición ideal para colaborar con entidades a escala global, así como con empresas que buscan una solución integral”.

Los clientes tendrán acceso a un amplio portfolio de soluciones tecnológicas (desde el data center y la infraestructura de red a las aplicaciones) y servicios de ciclo de vida completo (desde consultoría hasta servicios de acondicionamiento y gestión continua) con servicios gestionadosde extremo a extremo. NTT Ltd. tiene una vasta experiencia en la construcción de data centers tecnológicamente avanzados con bajo coste total de propiedad (TCO) y alta redundancia. La presencia global de NTT Ltd. respalda y habilita soluciones integrales, al tiempo que ofrece flexibilidad para que los clientes equilibren su carga crítica de TI en diferentes ubicaciones.

La nueva división Global Data Centers, bajo el liderazgo de Ryuichi Matsuo, consta de cuatro regiones que cubren América, APAC, EMEA e India. Los líderes que van a dirigir las filiales de data centers a nivel regional son Doug Adams (América), Takahiro Nagata (APAC), Florian Winkler (EMEA) y Sharad Sanghi (India). Los miembros del equipo de liderazgo global son Takahiro Wada (Administración de negocios), Kevin Dalton (Construcción e ingeniería), Kei Ito (Compañía de activos de data centers), Adam Tamburini (Ventas de hiperescala), Bob Woolley (Operaciones), Naoyuki Inoue (Administración de productos), Junichiro Akanuma (ventas minoristas), John Eland (estrategia y desarrollo corporativo) y Masayuki Inoue (desarrollo de sistemas).

En los EE. UU., la plataforma global de data centers tiene operaciones en mercados clave como Ashburn (VA), Sacramento (CA) y Dallas (TX), con planes de expansión ya establecidos para Silicon Valley (CA), Chicago (IL) y Hillsboro (O). En APAC, las ubicaciones de la plataforma incluyen Tokio, Osaka, Hong Kong, Singapur, Cyberjaya, Bangkok y Yakarta. En EMEA, las ubicaciones incluyen Londres, Ámsterdam, Frankfurt, Berlín, Múnich, Viena, Zúrich, Madrid y Johannesburgo. En India, NTT Ltd. tiene importantes centros de operaciones de data centers en Mumbai, Bangalore, Noida y Chennai.

La plataforma global de data centers de NTT Ltd. cuenta con energía y refrigeración eficientes para entornos de misión crítica con el objetivo de maximizar rendimiento y minimizar costes. Las configuraciones de espacio personalizables, y la conectividad segura y neutral con el operador son estándar, incluida la integración con nube híbrida o múltiple. Los clientes cuentan con el soporte de personal interno altamente capacitado y experto en operaciones, administración de instalaciones, seguridad, envío y recepción, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y los 365 días del año.

Visitarles en su nuevo sitio web: www.hello.global.ntt