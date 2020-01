iSalud.com factura más de 82 millones de euros en primas en 2019 Comunicae

jueves, 23 de enero de 2020, 15:59 h (CET) El comparador de seguros cierra el año con un 30% más de primas con respecto a 2018 iSalud.com, el comparador de seguros líder en España, ha facturado más de 82 millones de euros durante el último año, un 30% más que en 2018. Una cifra que confirma que, desde su lanzamiento hace 10 años, iSalud.com se ha posicionado como una de las startups consolidadas del mercado digital a nivel nacional.

El comparador de seguros líder de España también ha aumentado su cartera de clientes en el último año un 32%, superando los 144.000. El carácter 100% digital de iSalud.com, que permite a sus clientes contratar su seguro de salud de forma completamente online, ha sido clave en el crecimiento exponencial de la compañía, que espera que continúe por esta senda este 2020.

Estos datos reafirman el buen momento que atraviesa el comparador de seguros de salud, que ha pasado de tener 4 personas en plantilla en su primer año a cerrar 2019 con 200 empleados, entre los que se encuentran los 110 profesionales que actúan como fuerza de ventas especializada en el sector de los seguros médicos.

Objetivo 2020: 100 millones euros en primas y 175.000 clientes

Durante 2019, más de 15 millones de personas han visitado la web de iSalud.com, donde han realizado casi dos millones y medios de comparativas, lo que ha permitido al comparador consolidarse como la marca líder en asesoramiento y venta de seguros médicos.

Albert Castells y José López fundaron iSalud.com en 2010 con el objetivo de ser líderes en comparación y distribución de seguros médicos en España y, tras las cifras alcanzadas el último año, aseguran estar “muy orgullosos de poder celebrar nuestro décimo aniversario con estas cifras y de haber convertido a iSalud.com en la marca líder en venta de seguros médicos a través del canal digital. Nuestro objetivo en el año de nuestro décimo aniversario es mejorar aún más estos datos”.

Así, el objetivo de iSalud.com para 2020 es seguir creciendo y cerrar el año con una facturación de 100 millones de euros en primas, lo que representa un incremento superior al 20%. En cuanto a su cartera de clientes, el comparador prevé un crecimiento del 21%, hasta alcanzar los 175.000.

10 años de historia

Nacida en 2010, iSalud.com ha tenido un crecimiento constante durante este tiempo gracias a su propuesta de valor: ser responsable de todo el proceso con el cliente dentro de un entorno 100% digital. En este sentido, su app ha logrado medio millón de descargas y tiene más de 100.000 usuarios activos al mes a quiénes sus especialistas han resuelto más de 150.00 consultas en su chat médico 24/7, que cuenta con especialistas como: pediatras, psicólogos, ginecólogos, dermatólogos, cardiólogos, oftalmólogos, sexólogos, nutricionistas, entrenadores personales y medicina general.

En al actualidad, el comparador, cuyo 60% fue adquirido por el grupo CNP y valorada en 55 millones de euros en 2017, trabaja con las principales compañías aseguradoras de España entre las que se encuentran: Adeslas, Sanitas, Asisa, Mapfre, Fiatc, DKV, Asefa, Axa, Caser y Cigna.

Además, iSalud.com colabora con numerosas empresas españolas, especialmente de carácter digital, como Bnext, Nomo, Credimarket, Rankia o Arbor, en el sector Fintech; Rastreator, Kelisto o Avant2 del sector Insurtech, o Woom, Zensei o Dir del sector Lifestyle.

El liderazgo del modelo de iSalud.com en clientes particulares, basado en tecnología, innovación en experiencia de usuario y los valores añadidos del ehealth, se ha traspasado al negocio corporate, dirigido a clientes empresariales. Esto le ha permitido gestionar colectivos de seguros médicos para grandes y medianas empresas, mejorando las coberturas asistenciales, las primas de contratación, el ratio de absentismo laboral, la adhesión y la satisfacción por parte del empleado, simplificando la gestión y la administración para las más de 400 empresas (Glovo, Quirón, Hays, Lidl, Asepeyo, Nivea o Edenred, ente otros) que han elegido al comparador como broker.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Baleària trabaja en una torre de control de la flota mediante ‘big data’ Conseguir una construcción sostenible real es posible según Sto Ibérica vdSHOP, entre las 14 ‘gacelas’ TIC que más han crecido en España desde su creación El uso de las redes sociales aumenta las consultas dermatológicas en Atención Primaria NTT Ltd. lanza la nueva división Global Data Centers