La exposición FotoEnfermería acerca a la ciudadanía guipuzcoana el día a día de la profesión

jueves, 23 de enero de 2020, 15:40 h (CET) La exposición, que se enmarca en la campaña Nursing Now Euskadi, se puede visitar desde hoy y hasta el próximo 23 de febrero en el hall principal del Hospital Universitario Donostia. Organizada por el Consejo General de Enfermería (CGE), con la colaboración del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI), FotoEnfermería pretende trasladar una imagen real de la profesión acercando a la ciudadanía el trabajo diario de las enfermeras a través de sus ojos Esta exposición, única en el Estado, muestra por primera vez los ganadores y finalistas de la edición de 2018 del certamen.

El hall principal del Hospital Universitario Donostia acoge desde hoy y hasta el próximo 23 de febrero la tercera edición de la exposición FotoEnfermería, una muestra que recorrerá centros sanitarios de todo el Estado y recoge los trabajos finalistas y ganadores de la edición de 2018 del premio nacional de fotografía enfermera. Organizado por el Consejo General de Enfermería (CGE), FotoEnfermería pretende dar a conocer una imagen real de la profesión a través de los objetivos de los propios enfermeros. La primera parada de esta muestra en Donostia se ha organizado gracias a la coordinación del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) y del Hospital Universitario Donostia que ha cedido el espacio.

A través de 38 paneles expositivos se puede ver una explicación de la muestra y las fotografías finalistas y ganadoras de cada mes de la edición de 2018 de FotoEnfermería. Entre ellas, se encuentra la fotografía “Los reflejos de la felicidad” de la enfermera guipuzcoana, Jaione Aramburu, finalista en la edición 2018 de FotoEnfermería.

En el caso de Gipuzkoa, la exposición se enmarca dentro de las acciones de la campaña Nursing Now Euskadi con la que se pretende fomentar la visibilidad y el liderazgo de la Enfermería. Se trata de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo Internacional de Enfermería (ICN), en la que colaboran profesionales de más de 16 países durante tres años y a la que la Comunidad Autónoma Vasca se ha sumado con la participación del Departamento de Salud, los Colegios profesionales de Enfermería, la UPV/EHU, profesionales de la medicina, estudiantes y la propia ciudadanía.

Visibilización y Liderazgo

La presidenta del Colegio de Enfermería de Guipúzcoa, Pilar Lekuona, ha subrayado durante la inauguración de la muestra que “tenemos la suerte de que Gipuzkoa sea la primera provincia en acoger esta muestra con la que esperamos que la ciudadanía conozca más nuestra profesión desde dentro, gracias a las enfermeras que han participado y que prestan sus ojos para acercar a todos el día a día de la profesión. La exposición encaja perfectamente con los objetivos de visibilización y liderazgo que nos hemos marcado como objetivo dentro del grupo de trabajo Nursing Now Euskadi”.

La presidenta del COEGI ha agregado que en este Año Internacional de las Enfermeras y las Matronas, “vamos a trabajar desde el Colegio más si cabe para fomentar la visibilidad de la Enfermería como profesionales que lideran los cuidados y esta exposición es sin duda una buena herramienta para ello”.

En el acto inaugural ha participado Inmaculada Moro, Subdirectora-Asesoría de Enfermería de Osakidetza, quien ha subrayado que “desde Nursing Now Euskadi vamos a apoyar todas las iniciativas que contribuyan a alcanzar los objetivos de la campaña, queremos llegar a la ciudadanía pero también a todas las profesionales, para que se sumen a la campaña desde todos los ámbitos de nuestra profesión”.

Por su parte, Florentino Pérez-Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, asegura que "San Sebastián es un destino idóneo para arrancar esta gira que recorrerá distintas Comunidades Autónomas y el Colegio de Enfermería ha colaborado activamente en la difusión de esta iniciativa que saca a la luz toda la creatividad que llevan dentro los profesionales. Las imágenes rebosan humanidad y escenifican la relación intensa y desinteresada entre las enfermeras y sus pacientes. La exposición se encuentra a disposición de todos los colegios de Enfermería para que la lleven a los grandes hospitales", señala.

