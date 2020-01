JOYclub.es: la plataforma que pone en contacto a personas que buscan relaciones sin tabúes Comunicae

jueves, 23 de enero de 2020, 15:07 h (CET) Con más de tres millones de miembros, llega a España la plataforma alemana que no para de crecer, llegando a alcanzar una media de 2.000 nuevos registros diarios La creciente aceptación de todas las orientaciones, el empoderamiento, la mayor conciencia corporal o la irrupción en la escena pública de nuevas formas de pareja han conseguido que la liberalización vaya en aumento.

JOYclub.es llega a España desde Alemania para revolucionar el mundo de las relaciones. Con más de tres millones de miembros, esta plataforma no para de crecer, llegando a alcanzar una media de 2.000 nuevos registros diarios. Está dirigida a todos aquellos usuarios que buscan nuevas aventuras, relaciones abiertas, contactar con personas sin inhibiciones o participar en encuentros y eventos liberales cerca de su zona.

Tanto la web como la app (Joyce) ponen a disposición de los usuarios un foro para intercambiar opiniones o informarse sobre alguna temática en concreto. Más de 4.000 miembros realizan, por semana, unas 7.000 contribuciones al foro. Asimismo, los usuarios que se registren en JOYclub pueden subir a su perfil información sobre sus gustos y deseos e intercambiar fotos y vídeos con otros miembros de la comunidad. Desde su lanzamiento en 2005, se han intercambiado más de once millones de imágenes y más de 70.000 vídeos. Además, cada año, se envían 12,6 mensajes por segundo.

En JOYclub se ofrece la posibilidad de organizar citas, fomentar los encuentros y participar en eventos de temática liberal para conocer a personas con las mismas inquietudes.

Con más de 1.500 clubes que promocionan sus eventos en la plataforma, JOYclub pretende trasladar esta forma de ocio y estilo de vida a nuestro país, empezando por Madrid.

“Madrid es el punto de partida para lanzar esta comunidad. Los madrileños son un buen público objetivo y pretendemos trasladar nuestro estilo de vida a otras partes de España”, afirma Manuel Binternagel, portavoz de JOYclub.

