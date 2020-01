Nuevos modelos de negocio llegan al espacio de trabajo, según varios estudios de arquitectura Comunicae

jueves, 23 de enero de 2020, 14:35 h (CET) Los coworking son espacios de trabajo sin muros, algo que en mucho casos reduce la productividad La llegada del mundo digital ha supuesto la transformación de la sociedad y de su modelo de trabajo. Un cambio notable que ha modificado las reglas del juego en todos los campos e incluso en el ámbito del espacio de trabajo. Esto ha supuesto la creación de espacios de coworking, es decir, nuevos lugares de trabajo adaptados a las nuevas necesidades, frente a una oficina tradicional. A pesar de lo que una persona pueda suponer, este nuevo modelo de espacio abierto y sin muros puede reducir la productividad. No todas las empresas están preparadas para un cambio de este tipo, ya que lo importante es reflexionar si realmente este cambio se ajusta al fin que se busca.

Este nuevo modelo de espacio de trabajo, según El País, no está pensado para todo el mundo ya que tiene sus inconvenientes. Sus aspectos positivos son que, en muchos casos, para reducir los gastos fijos de un negocio, el coworking ofrece un precio cerrado y al que el usuario tiene acceso libre dentro de unos horarios estipulados, evitando gastos extras que pueden repercutir en el día a día de una empresa. De igual forma, permite al usuario una gran flexibilidad, ya que se han extendido por todas las ciudades y con las necesidades requeridas para cada usuario. Por lo general son espacios diáfanos, abiertos y en los que no es necesario invertir dinero en decoración, ya que previamente se han habilitado y amueblado con todo lo necesario e incluso se han incluido persianas plegables en Sevilla y otras ciudades.

Estos nuevos espacios también cuentan con aspectos negativos como cumplir una serie de normas ya que se comparte el espacio de trabajo, se debe cumplir un horario y respetar al compañero, ya que una simple llamada puede convertirse en una molestia. Por ello, la oficina tradicional se convierte en el espacio adecuado si un negocio no se adecúa a estos puntos o si necesita de una separación por departamentos. También la distribución de una oficina se realiza al gusto y funcionalidad del dueño de la empresa, así como su decoración y el uso de persianas para oficina en Sevilla. De esta forma se ajusta el espacio al negocio y sus necesidades.

