La gastronomía supone un 40% del gasto turístico mundial Las ferias de turismo gastronómico y eventos culinarios marcan la agenda de los dos primeros meses Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 23 de enero de 2020, 08:18 h (CET)

Desde hoy, la Feria Internacional del Turismo de Madrid (FITUR) pone de manifiesto las tendencias, expectativas y proyecciones del sector turístico en todo el mundo. No obstante, España cerró 2019 con un nuevo récord de 83,7 millones de turistas internacionales, cifra que supone un incremento del 1,2% con respecto al año anterior, por lo que nuestro país se convierte en un termómetro muy certero a la hora de analizar la situación del sector. Y es que, entre los grandes atractivos de nuestro país está el clima, su historia, las ciudades y los pueblos y, por supuesto, la gastronomía.



Sin ir más lejos, en los próximos días tendrá lugar el Xantar 2020, una de las ferias de turismo gastronómico más importantes de nuestro país que supera veinte años de historia. El evento, sin embargo, se suma a la larga lista de eventos y ferias de este tipo que protagonizan el mes de febrero.



Un contexto que el comparador de seguros de viaje Acierto ha aprovechado para analizar el gastroturismo en la actualidad, desde un punto de vista tanto social como económico. De hecho, se trata de uno de los tipos de turismo más dinámicos que existen; siempre se encuentra en proceso de mejora y evolución. Pero ¿qué dicen las cifras al respecto?



El turismo gastronómico en cifras Este tipo de turismo se ha disparado en hasta el 21%, situando a la gastronomía a la altura de conocer el patrimonio arquitectónico del lugar y visitar sus museos más emblemáticos. Tal es así, que la gastronomía supone ya el 40% del gasto mundial en turismo. A través de la comida se consume tradición y se conoce a las gentes del lugar. Sí, porque aunque nuestro país es una de las naciones con mayor número de restaurantes con estrella Michelín del mundo, la tradicional es todavía la comida más apreciada por foráneos y autóctonos.



Entre los platos más demandados se encuentran la tortilla de patatas, la paella, el gazpacho y los potajes. Esta segunda incluso cuenta con su propio emoji y la suya es la receta más buscada de todo Internet. El tapeo constituye otro de los símbolos de identidad de nuestro país -hasta existe el Día Internacional de la Tapa-. Una celebración que facilita la cantidad de bares que pueblan nuestras calles: más de 260.000 establecimientos (uno por cada 175 personas, aproximadamente).



A pesar del atractivo gastronómico español en términos generales, existen algunas provincias especialmente exitosas. Es el caso de Andalucía, Galicia y el País Vasco, que lideran la clasificación del ránking de destinos gastronómicos preferidos. Por ciudades ganan San Sebastián, Madrid, Barcelona y Bilbao. Murcia y Baleares se encuentran al final de la lista.



La creciente demanda ha provocado, al mismo tiempo, que sea uno de los segmentos laborales y de negocio con mayores opciones de desarrollo. Por no hablar de lo que supone para la economía y el empleo en general -afecta al comercio, distribución, agricultura, ganadería, etcétera-.



El perfil del turista gastronómico En cualquier caso y aunque 8 de cada 10 visitantes escogen destino condicionados la gastronomía del lugar, la mayoría de ellos no son turistas gastronómicos puros (estos representan solo el 28%). Eso sí, el perfil está bastante marcado: hombres y mujeres de entre 35 y 55 años con un poder adquisitivo medio-alto que viajan en pareja y habitualmente en verano (en estancias de dos o tres jornadas, durante las que gastan un mínimo de 250 euros diarios). Además, se trata de un tipo de turista informado -que visita webs y sitios especializados previamente-, cuyas actividades preferidas son comer en restaurantes, ir de tapas, comprar productos e ingredientes locales y visitar mercados.



Y precisamente porque se trata de un tipo de turista con recursos e informado, el comparador de seguros Acierto hace hincapié en que no estaría de más que contratara un seguro de viaje que se hiciera cargo en caso de pérdida de equipaje, retrasos y pérdida de vuelos. Un tipo de póliza que también se responsabilizará en caso de enfermedad -por ejemplo, si tenemos una intoxicación gravísima y contraemos una enfermedad que nos obliga a volver- repatriación en caso de accidente, etcétera. Si nos desplazamos en coche también convendría revisar desde qué kilómetro nos cubre la asistencia en carretera, si nos brinda vehículo de sustitución, nos lleva a nuestro destino, etcétera. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Visita Culiacán: Planes en la naturaleza La vida marina del estado de Sinaloa contiene algunas de las especies marinas más importantes y hermosas del planeta ¿Cuáles son los propósitos de año nuevo favoritos de los españoles? Solamente un 10% de las personas que se proponen objetivos y retos después de las campanadas, siente que los ha cumplido a final de año La ciudad de los puentes Oporto es más que sus puentes, y ustedes conocerán ese antiguo refrán portugués que dice que Lisboa se divierte, Coímbra estudia, Braga reza y Oporto trabaja Artículos de belleza, bolsos de diseño, smartphones y juguetes, entre los artículos más robados en Navidad El hurto en tienda supone el 34% de las pérdidas en los comercios, posicionándose como la causa principal Los españoles gastan en su cesta navideña 2.500 millones de euros En el primer mes de campaña, noviembre, las ventas se mantienen planas en comparación con el mismo periodo del año anterior