El perfil del fan de Dragon Ball: madrileño, treintañero, jugador de la saga FighterZ La popular serie de dibujos manga japoneses se hizo viral en España en los años 90 y sigue conquistando a las nuevas generaciones

jueves, 23 de enero de 2020, 08:16 h (CET)

Tras dos años de espera los fans de Dragon Ball ya pueden disfrutar por fin nuevo videojuego para PC, PS4 y Xbox One, Dragon Ball Kakarot. Los fans del anime creado por Toriyama a mediados de los 80 podrán descubrir nuevos personajes y tramas de Goku, Vegeta y sus compañeros.



Con motivo de este lanzamiento tan esperado, el comparador de precios idealo ha analizado el perfil tipo del fan de Dragon Ball: hombre, treintañero y madrileño, fan del videojuego Dragon Ball Fighter Z, sin duda el más exitoso de la serie hasta el momento. Además de la capital, las regiones donde más tirón tienen los videojuegos de la serie son Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, donde menos gustan las aventuras de Goku y Vegeta es en Aragón, Asturias y las Islas Baleares. Los hombres lideran de manera aplastante la demanda, con un 87 %.



El fenómeno Dragon Ball, que se hizo viral en España en los años 90 gracias a su emisión en todas las cadenas autonómicas del país, es recordado por muchos millennials como una de las primeras series de dibujos doblada al castellano, vasco, catalán, gallego y valenciano. Tras convertirse en serie de culto para los millennials, hoy las siguientes generaciones continúan siendo seguidores de las tramas y personajes de Bola de Dragón, el que muchos consideran el anime más importante de la historia.

"Dragon Ball es un fenómeno que ha traspasado la pantalla para convertirse en una serie de culto, incluso para aquellos que nunca la han visto en televisión", explica Adrián Amorín, country manager de idealo.es. "Hay una demanda creciente de productos de la serie entre jóvenes veinteañeros que, aunque no han conocido la serie en antena, siguen atentos a las aventuras de Bola de Dragón".

