Marathon Oil Corporation se compromete a aumentar la inversión en Guinea Ecuatorial

miércoles, 22 de enero de 2020, 14:15 h (CET) Marathon Oil Corp, con sede en Houston y uno de los mayores inversores de energía en Guinea Ecuatorial, se ha comprometido a aumentar su inversión en la infraestructura requerida para desarrollar el plan del Gobierno para el Gas Mega Hub y la iniciativa Año de Inversión después de una reunión con S.E. Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo En compañía de S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro de Minas e Hidrocarburos, el Presidente Obiang Nguema Mbasogo se reunió esta semana con Lee Tilman, Presidente y CEO de Marathon Oil, y con Mitch Little, Vicepresidente, para discutir los planes de futuro a corto y largo plazo de Marathon Oil en el país.

Marathon Oil reiteró su compromiso con Guinea Ecuatorial y con el desarrollo del Gas Mega Hub del país, incluido el desbloqueo de fondos para promover el suministro de gas desde los países vecinos y los campos transfronterizos para maximizar las instalaciones existentes y posiblemente considerar un segundo tren de GNL. Marathon Oil también reafirmó su apoyo a los esfuerzos del Ministerio para construir una refinería modular en Punta Europa mediante la realización conjunta de un estudio conceptual.

“El trabajo disciplinado y serio de Marathon garantizará que Guinea Ecuatorial pueda continuar contando con un socio que sea fidedigno, verdadero y probado cuando se trata de ejecutar proyectos de gas de clase mundial, no tengo dudas de que con el Presidente y CEO, Lee Tillman, Marathon seguirá siendo un socio fuerte, resilente y bien posicionado para el futuro de Guinea Ecuatorial”, declaró S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro de Minas e Hidrocarburos.

Marathon Oil continúa priorizando el proyecto “Backfill” de Alen actualmente en desarrollo junto con Noble Energy, Glencore, Atlas y Gunvor. Se están realizando esfuerzos para acelerar el suministro de gas para finales del año 2020, mientras que actualmente está programado para el primer trimestre de 2021. El proyecto es un paso importante para reemplazar la disminución de la producción del campo Alba.

Además, ambas partes acordaron comenzar de inmediato los estudios de viabilidad del proyecto de producción de metanol para gasolina y otros derivados del metanol, en coordinación con el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. “El presidente Obiang espera y exige que mi Ministerio y Marathon trabajen desde hoy y con perspectiva de futuro para desarrollar el conjunto integrado de soluciones que se requieren, esto incluye producir hidrocarburos en Guinea Ecuatorial de manera eficiente y desarrollar políticas que fomenten inversiones a largo plazo que generen empleo y oportunidades para nuestros ciudadanos”, agregó S.E. el Ministro Obiang Lima.

Muchos inversores extranjeros planean aumentar su inversión en Guinea Ecuatorial este año, o posicionare en el mercado para aprovechar las oportunidades generadas a lo largo de las cadenas de valor de los hidrocarburos y la minería bajo la iniciativa Año de Inversión.

Los detalles del programa están disponibles en www.investineg.com y se alienta a los inversores interesados a ponerse en contacto con el Ministerio de Minas e Hidrocarburos para analizar oportunidades de inversión y proyectos.

