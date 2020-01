Nace ROSAPARKS, la primera consultora creativa que cree en el poder de las marcas para hacer el bien en el mundo Comunicae

miércoles, 22 de enero de 2020, 12:19 h (CET) ROSAPARKS ayuda a las marcas en la definición de su propósito y diseña proyectos creativos de impacto social con un doble objetivo: hacer el bien y contribuir a que las marcas sean rentables y relevantes para el consumidor ROSAPARKS es una consultora Creativa de Propósito e Impacto Social que desarrolla proyectos de Marketing de Impacto para mejorar el mundo. Más allá del impacto positivo que las empresas pueden generar a través de actividades de RSC/RSE, ROSAPARKS apuesta por un papel más activo de las marcas en el desarrollo de iniciativas de impacto social porque están más cerca del consumidor y de los retos actuales que le preocupan como la sostenibilidad, la igualdad de género, el consumo responsable o el compromiso social.

Para ROSAPARKS, a las marcas les cuesta cada vez más conectar con sus públicos, especialmente con los más jóvenes, y ya no es suficiente contar con una trayectoria u ofrecer un producto de calidad y que cumpla expectativas, sino que las marcas deben encontrar un propósito con el que comprometerse y que vaya en línea con su modelo de negocio y, así, seguir siendo relevantes para el consumidor.

Al frente del equipo multidisciplinar de ROSAPARKS está Alba Guzmán, exCEO de Saatchi & Saatchi España. Para Guzmán: “nos seduce como la creatividad con propósito aplicada a los proyectos de impacto social puede ayudar a las marcas a tener éxito y ser relevantes para sus consumidores, a la vez que contribuyen a un futuro más humano y sostenible. Sin duda, ahora es una gran oportunidad para empresas como ROSAPARKS, que pueden contribuir a la definición del propósito de las marcas y al diseño de proyectos de impacto social coherentes con ese propósito”.

ROSAPARKS ha desarrollado un ecosistema de impacto y colabora con aceleradoras, startups de impacto social, entidades sociales y tercer sector que pueden colaborar y conectar con el propósito de las marcas para crear proyectos innovadores y diferenciales. ROSAPARKS trabaja junto a los equipos de marketing desarrollando proyectos creativos de impacto social bajo la premisa de que estos son rentables para las marcas en términos económicos, de reputación, de mayor compromiso con sus públicos y, al mismo tiempo, diferenciales vs sus competidores. Esta rentabilidad puede ser medida en términos de SROI (Social Return of Investment).

Acerca de ROSAPARKS

ROSAPARKS es una consultora Creativa de Propósito e Impacto Social con base en Barcelona que desarrolla proyectos de Marketing de Impacto para mejorar el mundo. Su nombre se inspira en la activista defensora de los derechos civiles Rosa Parks.

ROSAPARKS pertenece a la comunidad B-Corp, un nuevo modelo de empresas que equilibran el propósito social y los beneficios económicos. ROSAPARKS colabora con aceleradoras, startups de impacto social, entidades sociales y tercer sector para crear proyectos reales, innovadores y diferenciales.

rosaparks.es

https://www.youtube.com/channel/UCcyA6TM-A4zowyryyOfqlGw?view_as=subscriber

https://twitter.com/rosaparks_es

https://www.instagram.com/rosaparks_es/

https://www.linkedin.com/company/rosaparks-es/

Para más información, contactar con:

Ana González – Corporate Coordinator

ana.gonzalez@rosaparks.es

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.