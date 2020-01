DEKRA potencia su presencia en España en el campo de la Seguridad Industrial y de Procesos Comunicae

miércoles, 22 de enero de 2020, 11:43 h (CET) DEKRA, como partner global para un mundo más seguro, decide potenciar su presencia en España en el campo de la seguridad industrial y de procesos con el objetivo principal de ayudar a sus clientes a reducir accidentes graves (explosiones, reacciones químicas fuera de control y fuga de sustancias tóxicas) Para alcanzar lo anterior, la multinacional alemana incrementa su presencia en España, ampliando el número de delegaciones de DEKRA Process Safety, siendo ahora mismo cinco delegaciones, con excelentes consultores especialistas dedicados a esta disciplina en las siguientes localizaciones: Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Zaragoza, permitiendo ofrecer un servicio cercano y rápido a sus clientes.

El equipo de consultores de DEKRA Process Safety dispone de una amplia experiencia contrastada, asesorando y ayudando a clientes de todos los sectores y lugares del mundo a mejorar de una forma global su seguridad industrial y de procesos. Algunos de los sectores donde DEKRA tiene una dilatada experiencia en este campo son química, petroquímica, gas, farmacéutica, alimentación, papel y metalurgia.

Cabe destacar que, DEKRA Process Safety está en una posición inmejorable para asesorar a sus clientes en la reducción del riesgo, ya que aúna un conocimiento científico muy profundo de los fenómenos que pueden causar un accidente con un enfoque pragmático que permite tomar soluciones efectivas a la par que ajustadas a la realidad de un proceso productivo. Los motivos por los que DEKRA puede apoyar y asesorar a sus clientes de una forma efectiva son muchos y variados, pero cabe destacar los siguientes:

DEKRA Process Safety cuenta con varios laboratorios certificado en la norma ISO 17025 con más de 25 años de experiencia, dedicados a realizar ensayos relacionados con la peligrosidad de las sustancias, como evaluación de reacciones químicas, explosividad de líquidos inflamables y polvos combustibles, REACH, electrostática, etc. Dado que, el conocimiento de las propiedades de las sustancias es clave para poder hacer una evaluación de riesgos adecuada y poder diseñar un proceso de forma segura, disponer de laboratorios capaces de proporcionar estos datos y de conocer los distintos ensayos disponibles es clave para que los consultores puedan dar un servicio adecuado y reducir los riesgos en los procesos.

Además, el continuo trabajo en equipo de consultores y técnicos de todas las subsidiaras de DEKRA ubicadas en muchos lugares del mundo, con conocimientos y experiencias muy variados y transversales, así como la continua inversión en innovación (software, herramientas, nuevas metodologías, etc.) permite asesorar a sus clientes en las mejores soluciones existentes en el mercado para reducir los potenciales.

Otra de las patas imprescindibles para reducir los riesgos y mejorar la seguridad de procesos es la formación y capacitación de las personas involucradas en las distintas etapas (diseño, instalación, operación y mantenimiento) y para ello, DEKRA Process Safety dispone de la Process Safety Academy, donde formadores con una amplia experiencia en planta y con amplias habilidades formativas, se han dedicado durante más de 20 años en ayudar a las empresas a desarrollar su competencia en la seguridad de procesos.

Por último, cabe destacar que, DEKRA es sinónimo de imparcialidad, buen hacer y orientación a la seguridad, y esto unido a todo lo anterior la sitúa en una posición inmejorable para ayudar al sector industrial español a reducir sus riesgos y a mejorar sus procesos.

Sobre DEKRA

DEKRA ha estado activa en el campo de la seguridad durante más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín, es hoy una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una filial de DEKRA e.V. y gestiona los negocios de explotación del Grupo. Sus servicios van desde la inspección de vehículos, peritaciones, gestión de vehículos usados, servicios de gestión de siniestros, inspecciones industriales y de construcción, consultoría de seguridad de procesos, pruebas y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.