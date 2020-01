Las empresas franquiciadoras mejoran sus resultados económicos en 2020 según el informe de Tormo Franquicias Comunicae

miércoles, 22 de enero de 2020, 10:47 h (CET) El 84% de las empresas franquiciadoras crecerán, potenciarán la contratación de personal y aumentarán sus inversiones en este ejercicio El Informe “Perspectivas Franquicias 2020”, elaborado conjuntamente por Tormo Franquicias Consulting y Franquicias Hoy, ha sido presentado hoy. Este informe ha sido desarrollado entre los días 8 y 17 de enero de 2020 y recoge las opiniones de más de 300 empresarios y directivos del sector franquicia pertenecientes a más de 40 sectores de actividad y diferentes comunidades autónomas.

Entre los aspectos más relevantes del mismo, destaca la visión favorable de las empresas franquiciadoras tanto en el desarrollo de sus empresas, como en la evolución favorable del sector. Son conscientes de los riesgos y amenazas actuales en la economía española, también en sus respectivos sectores de actividad y en la propia franquicia en general, pero al mismo tiempo creen con firmeza en sus empresas y en la gran acogida del sistema de franquicia.

Así, algunos de los aspectos más significativos son estos:

El 84% de las empresas mejorará su situación económica

El 84% de las empresas confirma que en 2020 mejorara su situación económica y empresarial. Su facturación crecerá y además un 41% de las mismas espera crecimientos altamente significativos.



Además, la casi totalidad de las empresas que han participado en este informe evolucionarán en su desarrollo en franquicia con la apertura de nuevas unidades franquiciadas consolidando sus planes de expansión. Destaca un 26% de las mismas que conseguirá la apertura de más de 10 nuevas unidades en franquicia, mientras que un 10% invertirá directamente en centros propios.

Ampliarán sus plantillas e incrementarán sus inversiones

El 77% de las empresas ampliarán sus plantillas en este ejercicio. Los puestos más demandados serán marketing, expansión, soporte y personal para centros propios.

Por otro lado, una gran mayoría de empresas, en concreto el 95%, aumentará sus inversiones en 2020 según los datos recogidos en este informe. Es unánime la decisión de las empresas franquiciadoras en invertir y mejorar sus diferentes áreas dentro de un entorno cada vez más competitivo y más profesionalizado.

Apuesta por el desarrollo internacional

Aquellas empresas que tienen presencia internacional, en concreto un 31%, quieren ampliar su cobertura en los países en los que ya están presentes y están decididas a aumentar su presencia en nuevos países. Por otro lado, son muchas las franquicias que han expresado entre sus planes iniciar en este ejercicio el proceso de internacionalización.

El reto y la dependencia de la financiación

El 58% de las empresas franquiciadoras son sensibles a la financiación de sus negocios para poder desarrollarse adecuadamente. En este aspecto, tan solo un 24% de las empresas consultadas se sienten plenamente apoyadas por las entidades financieras. No deja de sorprender que en un sector abierto a los emprendedores e inversores no haya un mayor protagonismo e iniciativa de las mismas, aspecto altamente demandado por muchas de las empresas encuestadas en este informe Perspectivas Franquicias 2020.

Los principales medios de promoción

Portales de franquicia, redes sociales, la propia web de cada empresa, eventos propios y promociones directas, son los principales medios de promoción y atracción de candidatos que utilizan las empresas.

Retos y desafíos

Los principales retos y desafíos que tiene el sector franquicia en orden de prioridades, expresadas por las empresas franquiciadoras son los siguientes:

Falta de financiación a futuros franquiciados.

Mayor acceso a candidatos solventes.

Mayores beneficios y facilidades para los emprendedores que quieran invertir en franquicia.

Escasez de ubicaciones adecuadas en condiciones razonables.

Mejorar la implantación de nuevas tecnologías.

Conseguir diferenciación entre una competencia creciente.

Conseguir transmitir que “franquicia” es sinónimo de calidad.

Importantes diferencias crecientes en la atracción de inversores entre las marcas más desarrolladas y aquellas menos desarrolladas.

Prepararse para la venta online y el futuro inmediato.

Mejorar experiencias del sistema y evitar las negativas.

Posible ralentización del consumo.

Atomización de franquicias low cost (no siempre profesionalizadas).

Apoyos efectivos en la internacionalización.

Disponer organismos representativos e identificarse con ellos.

Más sentimiento corporativo entre franquiciadores.

Mejorar pedagogía igual que ocurre en otros entornos y con “startups”. Conclusiones del informe

Como conclusión, se puede afirmar a la vista de la opinión de las empresas franquiciadoras en este informe Perspectivas Franquicias 2020, que este será un año positivo para el sistema de franquicia y todos sus actores en todos los aspectos analizados.

Por último, no se puede dejar de destacar un dato significativo que se ha evidenciado en la elaboración de este informe, como es la preocupación creciente por el medio ambiente y responsabilidad social en un número significativo de empresas y que se encuentra actualmente en sus diferentes fases de implantación.

Acerca de Tormo Franquicias Consulting

Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en nuestro país. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 600 empresas franquiciadoras, ayudando a más de 3.000 personas a integrarse en redes de franquicia.

Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.