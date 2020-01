Vodafone Giants presenta sus recientes incorporaciones para afrontar la nueva temporada Comunicae

miércoles, 22 de enero de 2020, 09:41 h (CET) Vodafone Giants ha presentado a las nuevas y potentes incorporaciones de los equipos League of Legends (LOL), Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Rainbow Six Siege España y SEA y a la prometedora Alicia "Zelig" González, midlaner del proyecto Academy El equipo League of Legends (LOL), integrado por cinco jugadores europeos entre los que vuelve a encontrarse Antonio “Th3Antonio” Espinosa, el roster estrella del club de esports aspira a dominar de nuevo el panorama nacional de LOL, así como a superar el trabajo realizado la pasada temporada, en la que disputó la final del European. Incorpora también a Leon “Lamabear” Krüger, Prodromos "Pretty" Kevezitidis, Amadeu "Attila" Carvalho y Robert "Erdote" Nowak. Los cinco jugadores trabajan desde el primer fin de semana de enero en la gaming house del club bajo la batuta de Miguel “FearlessS” Santos.

Con el fin de ampliar su proyección en el panorama internacional y renovar el título de campeón de la Master League Portugal, Vodafone Giants añade sangre nueva y joven al quinteto de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), que la pasada temporada hiciera historia en la Blast Pro Series Madrid. Lo hace con la incorporación de Filipe "NOPEEj" Dias, Bruno "bloodz" Mourão y Renato "renatoohaxx" Reixa, que completan la apuesta del club junto a los ya veteranos Ricardo “Fox” Pacheco y Cláudio "Cunha" Nogueira.

Para continuar con su expansión internacional incorpora a sus once divisiones un nuevo conjunto que da muestra de la apuesta del club de esports por el shooter de Ubisoft en su máximo nivel competitivo. Integrado por cinco singapurenses y un indonesio y capitaneado por Glen “Lunarmetal” Suryasaputra, el quinteto compite en la división del sudeste asiático de la Rainbow Six Pro League y ostenta el actual título de campeón de la Pro League de la región Asia-Pacífico.

En cuanto al roster nacional de Rainbow Six, incorpora una renovada plantilla que ahora dirige Yeray "DriD" González, quien ha sido jugador del club desde junio de 2018. El nuevo quinteto está formado por Álvaro “vASS1LY” Martín, Jorge “Jwey” Montero, Santiago “Curr3nSy” Santana, Kevin “Iluzjonist” Martín y Joan “Theroxz” Martín, que buscan dominar la escena nacional y hacerse hueco en el panorama internacional del juego de Ubisoft.

Además, reestructura su proyecto Academy que se alzó con el título de vencedor del pasado Circuito Tormenta de League of Legends con la incorporación de Alicia “Zelig” González como midlaner. El club de esports se reafirma así en su intención de dar visibilidad a las mujeres gamers a la vez que apoya a los jóvenes talentos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.