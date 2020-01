Periodismo de trinchera en ABC

El ABC es un periódico madrileño del que se espera información serena, una posición política de derechas y la forma de hacer sin estridencias que ha ido definiendo a lo largo de los ya más de 100 años de su historia.

Con el Gobierno de coalición de izquierda hecho entre PSOE y UP, lo que diga ABC puede ser noticia. Se esperaba un análisis de la realidad, y la crítica del director de un periódico de derechas a un gobierno como el de Pedro Sánchez que ha llegado al Palacio de la Moncloa y se mueve como elefante por cacharrería, galopando desbocado y barritando sin control. Pero Bieito Rubido, sin aparcar su condición y los modos de su periódico, se lanzó a lo que, desde el principio y a la postre, se convirtió en una forma de hacer propia de lo que alguien en una de las mesas de la prensa tomó por periodismo de trinchera.

Ametrallando con los hechos que citó a lo largo del discurso, y con los que seguirían en el turno de preguntas, el director de ABC obligó a olvidar usos, modos y maneras para, simplemente, tomar nota de lo que, de sopetón y como proyectiles, iba apareciendo: La razón de ABC es que aporta principios, valores e historias bien contadas. El ABC en papel todavía es influyente. El lector de ABC se identifica con ABC. Para el periodismo del futuro hay que volver a los valores del pasado. Es absurdo y suicida ofrecer información gratis. ABC hoy es una colección de expertos. El gran periodismo audita al poder con rigor. Google es el mayor monopolio del mundo, se beneficia del contenido de los periódicos sin pagar por ello. Seguimos influyendo porque marcamos la agenda. Tenemos dos objetivos: Conciencia crítica y ser rentables. Hace 10 años era impensable la independencia de Cataluña. La España constitucional no es gratis. Hoy hay ministros comunistas, no sabemos qué habrá dentro de 10 años. Es preocupante que se den pasos irreversibles. Cambio de modelo de Estado y federalismo. Hay que dar la batalla. La alternancia es fundamental y preocupa que desaparezca. La derecha no tiene prensa. Hay más intereses que ideas, aunque lo importante son las ideas. Tenemos que ir a un rearme ideológico en los medios, especialmente en los de derecha. Autocrítica de periódicos y de periodistas, los periodistas tenemos mucho ego y poco estudio. En el periodismo español, especialmente en el de izquierdas, falta compromiso patriótico con España, como se ha visto con la formación del Gobierno. Nos invade un Virus de frivolidad. Si discrepas con la clase política, te prohíbe. En España está en peligro la libertad, estamos en un periodo de inestabilidad en donde peligra la libertad.

Hasta ahí, las ráfagas que llevaba preparadas. Después, turno de preguntas y disparos. Tiro a tiro, hacia objetivos señalados por la prensa:

¿Sánchez en TVE?: No hace ruedas de prensa, hace entrevistas de gabinete. Ayer solo dijo nuevo que verá a Torra y que va a subir el 2% pendiente a los funcionarios.

¿RAE y lenguaje inclusivo de Carmen Calvo?: Es abrumador. Hay cosas sobre las que no se puede legislar. Hay afán de coartar

¿Rosa María Mateo?. El Gobierno ocupó TVE y acabó con cualquier contrapeso. La situación en TVE requeriría remover cargos.

¿Cuando ofrecerá ABC contenidos con precio?: Hemos dado gratis buena información, esperamos empezar a cobrar en junio. Un buen periodista se tarda en hacer 10 años como mínimo; y eso cuesta dinero.

¿Pin parental, los hijos son del Estado?: Del aleccionamiento en Cataluña nadie dice nada. El pin es una trampa en la que han caído.

¿Iván Redondo con poder?: Esa decisión define a Sánchez. Cuando el pragmatismo de Redondo y Sánchez se excede, termina en delincuencia.

¿Está garantizado el derecho a informar, hay espacio para la prensa no militante?: Depende de lo que se entienda por prensa no militante. Los hechos son sagrados. La prensa no puede ser neutral, lo que está en peligro es la tolerancia. La izquierda prohíbe discrepar. Siempre hay crispación cuando gobierna el PSOE.

¿Por qué la izquierda tiene buena prensa y la izquierda mala?: Porque la derecha maltrata a la prensa. La derecha tiene un serio problema para trasladar su mensaje.

¿Cómo luchar contra las noticias falsas?: La mitad de los datos que se manejan son falsos. Para combatir lo falso, conviene calidad, ABC la tiene.

¿Después de 10 años dirigiendo ABC, tiene sucesor?: 5 facultades sacan 5.000 periodistas al año. No pienso en sucesor, estoy en plena forma.

Al terminar, entre la grey de plumas, figuras y egos, estaba el jovencísimo nonagenario don José María Carrascal. Magnífico y menudo. En forma y ágil, iba rápido, ajeno a los fogonazos del, hoy, periodismo de trinchera de ABC.