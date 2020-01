Paradores abandera la sostenibilidad en FITUR y presenta el nuevo parador de Costa da Morte Repartirá, en la Feria Internacional de Turismo 3.000, plantones de árbol entre los visitantes que quieran contribuir a la reforestación del planeta Jaime Ruiz de Infante

miércoles, 22 de enero de 2020, 10:05 h (CET)

Óscar López Águeda, Presidente y consejero delegado de la hotelera pública señala que “Paradores ya ha dado pasos importantes en materia de sostenibilidad como la eliminación de los plásticos de un solo uso de todas sus habitaciones o la decisión de consumir toda su electricidad de fuentes renovables. Pero no queremos detenernos y trabajamos ya para convertirnos lo antes posible en una compañía con emisiones de carbono neutras. El stand de Paradores en FITUR será un escaparate de algunas de nuestras mejores prácticas, alineadas con el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

El stand, situado en el Pabellón 10 – 10C03 se ha diseñado siguiendo un Plan de Sostenibilidad que avala su máximo respeto al medioambiente; construido con madera FSC o PEFC, el 100% de las pantallas y elementos de iluminación son de bajo consumo, las gráficas se han realizado sobre cartón FSC o tela sobre bastidor y con pinturas al agua, se minimizará el uso de embalajes y también la entrega de documentos publicitarios.

Además, se han planificado actividades para aumentar el impacto positivo de tipo socioeconómico, como la celebración de charlas sobre las múltiples acciones que realiza Paradores para fomentar el cuidado del patrimonio histórico y el capital natural. El Plan de Sostenibilidad ha sido realizado por Parafina Comunicación, una agencia con Certificado de Organizador-Sostenibilidad Premium de Eventsost.

Paradores distribuirá, entre aquellos que se acerquen a su stand, 3.000 pequeños plantones de pino, pinus pinea, preparados para ser plantados en espacios naturales o en macetas.

El Parador de Costa da Morte se presentará en FITUR El plato fuerte de este año es la incorporación a la Red del nuevo Parador de Costa da Morte, situado en Muxía (A Coruña), que abrirá sus puertas antes de Semana Santa. El establecimiento hotelero “Costa da Morte” es un edificio de unos 15.000 metros cuadrados, construido al borde del Atlántico y completamente integrado en el paisaje gracias a su ubicación sobre terrazas con cubiertas vegetales. Contará con sesenta y tres habitaciones, cinco de ellas suites, un enorme spa que mira al océano, una piscina infinity pool y unos novedosos ascensores que se mueven en sentido diagonal para salvar la pendiente del terreno.

El nuevo Parador aspira a condensar la esencia de Galicia, la leyenda de esa zona mágica y la historia del Camino de Santiago. El edificio albergará una interesante colección de arte gallego, con obras de autores contemporáneos tan reputados como Francisco Leiro, con guiños a la rica artesanía de la comarca y con especial acento en la fotografía, tanto histórica como actual.

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente y consejero delegado de Paradores, Óscar López Águeda, presentarán las novedades de la compañía el jueves, 23 de enero a las 14:00 horas en el stand de Paradores.

