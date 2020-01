Natural Athlete crece un 33% en 2019 y se posiciona con fuerza en el mercado de la alimentación saludable Comunicae

martes, 21 de enero de 2020, 15:47 h (CET) La compañía aspira a alcanzar la ambiciosa cifra de los 3 millones de euros de facturación en 2020 y espera alcanzar el punto de break even en 2021. Este año planea redoblar su apuesta por la innovación en el desarrollo de productos y la entrada en nuevos mercados europeos, reforzando así su presencia internacional Natural Athlete, empresa española especializada en la producción y comercialización de productos de alimentación basados en ingredientes naturales, saludables y nutritivos, ha cerrado 2019 con un crecimiento medio del 33% en su facturación. La diversificación de sus canales de venta y su entrada en las grandes superficies a través de su acuerdo con Carrefour ha sido el principal factor de crecimiento, que le ha permitido consolidar su presencia en el mercado de la alimentación saludable.

"Este último año hemos conseguido introducir nuestros productos como opción real dentro del gran consumo, dejando de ser una marca de nicho para llegar a miles de hogares en España. En 2020, nuestra aspiración es alcanzar los 3 millones de euros de facturación y reforzar nuestra presencia en Europa, donde ya tenemos un mercado estable en Italia y una presencia residual en Francia, Alemania y Reino Unido", explica Octavio Laguía, cofundador de Natural Athlete.

La compañía, que está superando todos sus objetivos de crecimiento, planea alcanzar el punto de break even y comenzar a ser rentable en 2021, por lo que este año será clave para su negocio. Por ello, se ha marcado ambiciosos hitos para este ejercicio, que pasan por redoblar su apuesta por la innovación en el desarrollo de producto y abrir nuevos mercados en algunos de los principales países europeos.

"Queremos ser un referente de la alimentación saludable, y para ello destinamos importantes esfuerzos a la innovación de productos, con el fin de ofrecer al mercado nuevas alternativas no sólo beneficiosas para nuestra salud, sino también sabrosas y que se adapten al estilo y al ritmo de vida de la sociedad actual", asegura Niklas Gustafson, cofundador de Natural Athlete y experto en nutrición.

Actualmente la empresa cuenta con cerca de 30 referencias diferentes, siendo las más demandadas su crema de cacahuete natural (elaborada con cacahuetes tostados como único ingrediente), las barritas energéticas de diferentes sabores (elaboradas sólo con frutas y frutos secos ricos en nutrientes, sin cereales y sin azúcar) y las proteínas veganas (altas en proteínas de origen vegetal de alto valor biológico y bajas en carbohidratos).

Canales de venta

Natural Athlete dispone de un local en Madrid, ubicado en la zona de Goya (Pza. de Manuel Becerra 2), en el que además de poder adquirir sus productos, el visitante puede encontrar una oferta de restauración 100% saludable basada en productos naturales y orgánicos, desde smoothies y batidos hasta bowls y ensaladas, pasando por cafés y chocolates a la taza que pueden acompañarse de gofres variados, sin gluten y sin azúcar. La facturación de este establecimiento ha crecido un 50% en 2019, canalizando el 15% de las ventas totales, y la compañía se encuentra actualmente buscando una nueva ubicación para abrir su segundo espacio físico a lo largo de este año.

En cuanto al resto de canales de venta, el que ha experimentado un mayor crecimiento el pasado año ha sido el de la distribución, a través de los centros Carrefour y de la red de tiendas especializadas (de nutrición deportiva o saludable, herbolarios, algunas farmacias, tiendas deportivas, etc.), representando en la actualidad un 50% de las ventas totales de la compañía. Por otro lado, el canal online, a través de su propio ecommerce y de plataformas como Amazon (a través de ella vende sus productos también en Italia), mantiene un crecimiento estable y representa un 35% de las ventas totales.

