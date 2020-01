Demetrio Carceller Arce, en el Board of Visitors de Fuqua, la escuela de negocios de la Universidad de Duke Comunicae

martes, 21 de enero de 2020, 15:42 h (CET) La institución estadounidense destaca su liderazgo en empresas españolas de primer nivel. Demetrio Carceller Arce contribuirá a fortalecer las relaciones de Fuqua en la comunidad empresarial Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de Damm, se ha unido al Board of Visitors de la Escuela de Negocios Fuqua, adscrita a la Universidad de Duke, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, cuyo profesorado incluye a varios premios Nobel. Como miembro de esta institución, Demetrio Carceller Arce contribuirá al apoyo en iniciativas clave y fortalecerá las relaciones de la escuela dentro de la comunidad empresarial, ofreciendo su dedicación, experiencia y apoyo financiero.

“Demetrio Carceller Arce aporta una gran experiencia global en negocios al Board of Visitors de la escuela”, sostienen desde Fuqua. “Además de su liderazgo en varias y destacadas empresas españolas, Carceller Arce articula los valores fundamentales de la institución, como el trabajo en equipo y el papel positivo que pueden desempeñar las empresas en hacer del mundo un lugar mejor”, destaca su decano y profesor de Administración de Empresas, William Boulding.

Graduado en Administración de Empresas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) de la Universidad Complutense de Madrid, Demetrio Carceller Arce también obtuvo un MBA en la escuela de negocios estadounidense. En su opinión, como exalumno de Fuqua, “es un honor formar parte de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, cuyo profesorado incluye a varios premios Nobel”.

En la trayectoria profesional de Demetrio Carceller Arce como presidente ejecutivo de Damm, destacan el impulso a la diversificación e innovación de productos del grupo cervecero, la apuesta decidida por la transformación digital y los esfuerzos en sostenibilidad medioambiental. Además, en la actualidad Demetrio Carceller Arce es presidente de Cerveceros de España, y entre los años 2012 y 2016 ocupó la presidencia de The Brewers of Europe (Cerveceros de Europa).

