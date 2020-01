Cryosense reúne todas las Certificaciones de seguridad internacionales, requeridas por la normativa vigente Comunicae

martes, 21 de enero de 2020, 15:23 h (CET) Además de mejorar la eficacia y eficiencia de las sesiones que ofrecen las cabinas de crioterapia Cryosense, la seguridad de estos tratamientos es otra de las grandes prioridades de aquellas marcas de referencia del sector, por lo que contar con todas las licencias y acreditaciones garantiza el desarrollo de esta práctica, acorde a la legislación vigente La crioterapia es una técnica regulada y controlada para conseguir los beneficios que implica con garantías de que se salvaguarda la integridad de sus usuarios.

Así lo aseguran los expertos de Cryosense USA, la empresa líder en el sector, siendo referencia en Estados Unidos y Europa. Esta marca es la que más medidas de seguridad ofrece en el mercado, con todos los certificados necesarios para hacer funcionar sus cabinas de criosauna de última generación y ponerlas a disposición de sus usuarios, beneficiándose de sus numerosas propiedades en cuanto a bienestar, , rendimiento físico, estética, etc.

Certificados CE, ISO, ENAC y CB

Para garantizar la máxima seguridad en las cabinas de criosauna, son necesarias distintas licencias y certificaciones, procedentes de distintos organismos de estandarización y calidad.

Así, Cryosense desarrolla la tecnología de sus productos respetando la normativa de calidad europea y mundial, y cumpliendo con los más rigurosos estándares de calidad que garantizan un funcionamiento optimizado y seguro de todas sus cabinas.

Los certificados que deben reunir las cabinas de crioterapia para garantizar la seguridad de sus usuarios son los siguientes:

CE: es el más importante de los que pueden obtener los países miembro de la Unión Europea y confirma que un determinado producto cumple estrictamente con la normativa comunitaria.

ENAC: determina la calidad de las compañías españolas en sus sectores y está expedido por la Entidad Nacional de Acreditación.

ISO: este organismo busca la estandarización de los productos en el panorama internacional.

CB: este es el Certificado ofrecido por la Comisión Electrotécnica Internacional para Aparatos Electrónicos, verificando la calidad y seguridad de los dispositivos eléctricos y electrónicos.

Estas acreditaciones son sólo algunas con las que cuenta Cryosense para la puesta en el mercado de todos su equipos equipos.

Otras medidas de seguridad importantes adoptadas por Cryosense

La Licencia Sanitaria concedida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es otro de los grandes logros de la actividad de esta marca, así como la incorporación de otros elementos que no ofrecen otras cabinas, como un collarín de seguridad, un sensor de oxígeno, una columna de extracción interna de nitrógeno, un equipo de combinación de frío y calor, una pantalla con toda la información relevante o una programación de secado inteligente, entre otras ventajas importantes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.