Rakuten TV estrena en exclusiva el documental Inside Kilian Jornet

martes, 21 de enero de 2020, 15:25 h (CET) El documental seguirá el recorrido del atleta profesional a través de tres continentes durante su tour mundial en 2019. La plataforma de VOD continúa con su estrategia de ofrecer títulos exclusivos y totalmente gratuitos a través de su sección "Free" Rakuten TV ha anunciado hoy el estreno de su nuevo contenido exclusivo y gratuito, Inside Kilian Jornet, un documental sobre la leyenda del montañismo y los deportes extremos, Kilian Jornet. El largometraje, mostrará a Jornet fuera de su escenario habitual y seguirá el tour mundial realizado por el atleta el pasado año. El filme también recoge un año inusual en la vida de Kilian Jornet, que se enfrentó a dos lesiones y consiguió completar algunos proyectos deportivos que había tenido en mente desde hace mucho tiempo. Este título se estrenará el próximo 13 de febrero en toda Europa en la plataforma de vídeo bajo demanda.

Durante un tour de once días de duración por diez ciudades de Europa, Asia y Estados Unidos, Kilian Jornet dio a conocer su cara menos habitual. Descubriendo su lado más íntimo, Kilian reflexiona sobre un 2019 marcado por las lesiones, su búsqueda del equilibrio entre la competición y sus proyectos personales y también por la noticia de la llegada de su primera hija. Un viaje frenético en el que sumó más de 20.000 km y en el que durmió únicamente 39 horas.

Kilian Jornet, considerado una leyenda viva del montañismo y los deportes extremos, es autor de cuatro best sellers y protagonista de otros cuatro documentales que siguen su camino por las cumbres más emblemáticas del planeta. Inside Kilian Jornet, tiene en cambio “un enfoque totalmente diferente y especial”, ha destacado Teresa López, Directora de Contenidos de Europa de Rakuten TV. “Este documental muestra la persona que hay detrás del héroe y descubre su figura fuera de su zona de confort; las montañas. A su vez, este atleta es una figura cargada de valores que conectan muy bien con la personalidad de nuestra compañía, como el empoderamiento, y ha conseguido logros que ninguna otra persona en el mundo ha llegado a soñar”, ha concluido López.

Como ya hizo anteriormente con la serie original Matchday – Inside FC Barcelona y el documental MessiCirque, Rakuten TV estrenará Inside Kilian Jornet en su sección “Free” y estará disponible en los 42 países europeos donde la plataforma ofrece su servicio.

Rakuten TV es una de las plataformas de Video-On-Demand líderes en Europa. Ofrece un servicio de TVOD (VOD transaccional) que ofrece una auténtica experiencia cinematográfica, con los últimos estrenos y en la mejor calidad audiovisual. También incluye una sección AVOD (VOD con publicidad), Rakuten TV Free, con una lista de canales temáticos que abarcan clásicos de Hollywood, contenido local, exclusivo y temático, todo ello de forma gratuita.

Rakuten TV está disponible en 42 países y forma parte de Rakuten, Inc., una de las empresas de servicios de Internet líderes en el mundo, y que ofrece una amplia variedad de servicios para consumidores y negocios, con un foco en el e-commerce, el fintech y el contenido digital. Rakuten, cuya sede central se encuentra en Japón, es el patrocinador del FC Barcelona, los Golden State Warriors de la NBA, la Copa Davis y la Spartan Race, entre otros.

