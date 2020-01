Alufase prevé que el alquiler de andamios sostendrá esta industria en esta década Comunicae

martes, 21 de enero de 2020, 15:02 h (CET) Cada vez más empresas y particulares optan por el alquiler de estructuras para trabajos de altura en lugar de su compra y Alufase prevé que la primera opción será la que sostenga esta industria durante este decenio El alquiler de andamios lleva un tiempo siendo una pieza clave para los fabricantes de estas estructuras, combinado con la posibilidad de adquirirlos en propiedad; no obstante, los datos de los últimos años apuntan a una tendencia aún más fuerte del renting por encima de la compra durante la década que acaba de comenzar.

Algunos lugares ya han experimentado este fenómeno en los últimos años, especialmente en Estados Unidos, como es el caso de Houston, donde el scaffolding rental o alquiler de andamios supera con mucho a la compra.

Las 5 principales ventajas del alquiler de andamios

Son cinco los pilares principales sobre los que se sostiene el predominio del alquiler entre quienes requieren soluciones para sus trabajos en altura:

Rentabilidad: la razón económica es la más esencial, ya que el alquiler supone un desembolso inferior y, por ello, supone una mayor rentabilidad.

Mantenimiento por cuenta ajena: al hilo de la rentabilidad, hay que destacar también que en el caso del alquiler, el mantenimiento corre a cuenta de la empresa proveedora, por lo que el usuario no debe preocuparse de este aspecto.

Flexibilidad: con la multitud de modelos y clases de andamios que se puede ver en el mercado, mediante el alquiler se puede acceder a cualquiera que se adapte a cada obra. En el caso de la compra, su usuario se tiene que valer de la estructura con la que cuente para todo tipo de trabajos.

Seguridad: los expertos en el montaje y desmontaje de los andamios son los encargados de verificar la estabilidad de esta estructura para salvaguardar la integridad física de los operarios.

Piezas adicionales: cada trabajo puede requerir distintos accesorios que faciliten o agilicen las tareas a desarrollar, por lo que los proveedores de andamios siempre contarán con aquellas piezas para ofrecerlas en su servicio integral.

Estas son algunas de las claves necesarias para entender el ascenso del alquiler de andamios en esta industria frente a su compra, por lo que se recomienda siempre valorar cuál será la opción más rentable teniendo en cuenta las necesidades concretas de quienes vayan a necesitarlos en el desempeño de sus funciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.