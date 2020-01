Los secretos de las despedidas de soltero de las estrellas del fútbol según Despedidas Big Comunicae

martes, 21 de enero de 2020, 12:51 h (CET) Los sueldos galácticos de los futbolistas más famosos dan para celebrar las despedidas más espectaculares y divertidas. Lo cuentan directamente sus organizadores No todo son entrenamientos diarios, concentraciones lejos de la familia y estrés antes de los grandes partidos. Los futbolistas más famosos del planeta fútbol guardan celosamente la intimidad de uno de sus días más importantes: sus despedidas de soltero.

Muchos son los que pasarán este 2020 por la vicaría y tantos otros son los que ya han disfrutado de sus despedidas de soltero con sus amigos más íntimos.

Desde la agencia especializada en este tipo de eventos Despedidas BIG cuentan, protegiendo en todo momento el anonimato de sus clientes, las experiencias que organizan para este tipo de personas.

"Nuestros futbolistas no son tan exigentes como puede parecer, simplemente quieren privacidad, sentirse en familia y disfrutar de algo diferente", así lo explica Luis Cascales, socio fundador de la empresa organizadora Despedidas BIG.

Despedidas secretas y a medida

Despedidas BIG es especialista en la organización de este tipo de eventos. Cuando un cliente normal reserva una despedida suele ser algún buen amigo o un familiar del novio, en estos casos los propios futbolistas supervisan cada detalle para no tener problemas disciplinarios con sus clubs. "Ellos ponen una pautas, alguien que trabaja para ellos contacta con nosotros y nos explica todo lo que desean y a partir de ahí nos ponemos manos a la obra", indica Luis.

Lo más habitual en estas despedidas son cenas en reservados de buenos restaurantes, alquiler de barcos privados para pasar unos días alejados de tierra firme o el alojamiento en villas privadas donde cuentan con todo tipo de comodidades.

Privacidad, reservados y fiestas de lujo

Los packs para despedidas de soltero a este nivel son totalmente personalizados. Se mueven grandes sumas de dinero y lo más valorado por los clientes es encontrar localizaciones donde nadie vaya a molestar al grupo.



"¿Qué es lo más demandado? La privacidad. Hay una lista de locales, alojamientos, restaurantes que se pueden alquilar en exclusiva. De esta forma nadie molesta al grupo, nadie filtra nada a la prensa y se puede celebrar la despedida con total tranquilidad. No ocurren cosas extrañas como la gente se puede imaginar. Estos chicos son deportistas de élite y su principal interés es pasar un tiempo de calidad con sus amigo", señala Luis Cascales.

Las cantidades económicas que se mueven suelen ser muy altas para lo que suele ser una despedida tradicional. Si un grupo normal organiza una despedida en Madrid, el día suele salir por unos 100/150 euros repleto de actividades. En estos casos se puede multiplicar por 10 el precio por persona al ser localizaciones exclusivas y actividades únicas.

Las cifras de las despedidas al descubierto

Cenas estrella Michelín que rondan los 250 euros por persona, alquiler de villas privadas con mayordomo que rondan los 300 euros por persona y noche, yates de alquiler de más de 20.000 euros, etc. "Un día es un día, nuestras estrellas no reparan en gastos. Además suelen ser ellos los que se hacen cargo de todo".

Los destinos preferidos de los futbolistas

Por sus apretadas agendas y dependiendo de diversos factores como pueden ser si es año de Eurocopa o de la recuperación de lesiones hay muchos futbolistas de primer nivel que celebran pequeñas despedidas en sus ciudades de residencia. Madrid es la más elegida para realizar una tranquila reunión entre amigos.

Las Vegas, Santorini o Ibiza han vivido ya grandes celebraciones de las que normalmente no trasciende mucha información.

En 2019 uno de los futbolistas más conocidos de la liga española disfrutó de unos días entre amigos por la ciudad de Kiev donde realizaron una visita guiada por Chernobil. Sin duda, original y de moda trás el éxito de la serie "Chernobil" emitida por HBO.

