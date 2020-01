El Hotel Equirol de Llívia reivindica la Cerdanya como destino ideal para las rutas con raquetas de nieve Comunicae

martes, 21 de enero de 2020, 11:35 h (CET) La comarca de la Cerdanya ofrece durante los 365 días del año multitud de actividades para realizar con familia y amigos, que se multiplican durante la estación invernal Durante este periodo, la Cerdanya se convierte en uno de los territorios referentes de los deportes de invierno. Gracias a su orografía, con cimas llanas y grandes extensiones de tierra, se convierte en un destino ideal para la práctica con raquetas de nieve. De hecho, las excursiones con raquetas se han convertido en una de las actividades de ocio más demandadas en las estaciones de esquí, por todos aquellos practicantes que prefieren descubrir el entorno natural, en lugar de esquiar. Dicha práctica permite descubrir zonas poco accesibles y paisajes nevados maravillosos.

Los lugares indicados para iniciarse en esta práctica deportiva son las principales estaciones de esquí de la zona y los refugios o albergues de montaña donde se pueden alquilar las raquetas. El Hotel Esquirol, ubicado en el municipio de Llívia, es uno de los establecimientos más bien comunicados con las principales estaciones de la zona, situadas en un ratio de 40km. Entre las rutas más demandas destaca la de los Lagos de las Bulloses, en la Cerdanya francesa, situada en un entorno de alta montaña donde casi siempre hay nieve garantizada; y también la de la estación de esquí nórdico de Guils, con un itinerario dentro del bosque de pino negro con preciosas vistas panorámicas. "Las rutas con raquetas de nieve es una práctica que en los últimos años ha ganado muchos adeptos entre nuestros huéspedes. Uno de los motivos, es que no requiere de un aprendizaje previo para realizar excursiones, y es un deporte de nieve que puedes disfrutar tanto en familia, solo o con amigos", señala Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol. El alojamiento, ofrece todas las comodidades y servicios para disfrutar de una estancia de relax, naturaleza y tranquilidad, en un entorno ideal para la práctica de los deportes de invierno.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, cuenta con 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel alberga un spa con sauna y piscina al aire libre, dispone de guarda esquíes, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.

