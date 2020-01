Juan Carlos Martín, nuevo Socio Director de Grupo Tusideas

Asimismo, se encargará de dirigir https://www.pymesyfranquicias.com/, el único portal de España que ofrece toda la actualidad de estos dos colectivos diariamente Juan Carlos Martín Jiménez es nuevo Socio Director de Grupo Tusideas (www.tusideas.es), empresa 100% española, fundada hace más de 15 años y especializada en ofrecer diversos servicios integrales para pymes, autónomos, emprendedores y franquicias.

Desde su nuevo cargo se responsabilizará de todo lo relacionado con la comunicación: redacción y envío de notas de prensa, así como de elaborar estrategias de comunicación personalizadas y a la medida de cada partner y formar a los directivos a la hora de afrontar entrevistas en distintos medios periodísticos.

También se encargará de dirigir el portal https://www.pymesyfranquicias.com/, propiedad de Grupo Tusideas y creado hace cinco años, con el objetivo de ofrecer todas las noticias que generan diariamente los dos colectivos más importantes de nuestro país: las pymes y las franquicias.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Martín tomó contacto con el mundo de la franquicia en 1998, lo que le ha llevado a convertirse en periodista especializado en este sistema de negocio, llegando incluso a publicar en octubre de 2019 el libro “Franquicias, negocios de ÉXITO”, una Guía en la que ofrece las claves para que quienes quieran franquiciar sus empresas o montar una franquicia lo hagan correctamente.

Además, está especializado en dirigir la comunicación de diversas enseñas y de la Asociación Española de Franquiciadores desde hace 14 años. Al mismo tiempo, es Director de los periódicos locales “Tetuán 30 días” y “Chamberí 30 días”.

A la hora de valorar su nueva andadura profesional, Juan Carlos Martín asegura que “me siento muy satisfecho de asociarme a Grupo Tusideas y trabajar de la mano con su fundador, Franck Pitance, a quien agradezco esta oportunidad que me brinda de dirigir esta empresa junto a él”. Además, añade que “nuestro objetivo es trasladar a las pymes, franquicias, autónomos y emprendedores la importancia, no solo de la comunicación, sino de cualquiera de nuestros servicios de imprenta online, buzoneo responsable, posicionamiento web, SEO y SEM, diseño web, redes sociales etc., tanto a la hora de poner un negocio en marcha y generar marca como de hacerlo crecer y conseguir que sea rentable”.

Por su parte, el fundador y Director de Grupo Tusideas, Franck Pitance, afirma al respecto que “la incorporación de Juan Carlos Martín como Socio Director de Grupo Tusideas nos va a aportar una importante red de contactos, fruto de su experiencia de más de 20 años en el mundo de la franquicia, así como trabajar en equipo para impulsar y ofrecer mayores prestaciones a todas las empresas a las que enfocamos nuestros servicios”.

Acerca de Grupo Tusideas

Grupo Tusideas es una empresa de origen nacional, fundada hace más de 15 años y que está especializada en ofrecer servicios de imprenta online, buzoneo responsable, diseño gráfico, diseño web, posicionamiento web, SEO y SEM, y comunicación.

Su objetivo principal es poner su amplia variedad de servicios a disposición de las pymes, autónomos, emprendedores y franquicias de nuestro país, escuchando primero sus necesidades para después facilitarles las herramientas que permitan a estos colectivos hacer más grandes y rentables sus negocios.

Grupo Tusideas es Socio Colaborador de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF).

Toda la actualidad de Grupo Tusideas se puede seguir en las redes sociales.