Nace Bymywheels, el nuevo proyecto de la influencer Lara Martín Gilarranz Comunicae

lunes, 20 de enero de 2020, 17:23 h (CET) La influencer, pionera en el sector desde hace más de 10 años, emprende una nueva aventura en el mundo del motor creando modelos únicos de coches icónicos. El diseño, la originalidad y en su amor por las 4 ruedas, se ven reflejados en esta nueva andadura profesional Muchas son las influencers y celebrities que deciden embarcarse en un nuevo proyecto tras varios años en el sector de las redes sociales: creación de complementos, diseños de moda, belleza, decoración, etc…. pero el mundo del motor y la moda era un campo que no se había explorado hasta ahora.

Lara Martín Gilarranz, (@laramartingilarranz) es una de las primeras influencers del sector de la moda y las redes sociales con la creación de su blog “ ByMyheels” hace más de 10 años. Desde sus comienzos ella siempre ha afirmado su pasión, no sólo por la moda, sino por el mundo del motor, al que también está ligada desde hace más de 8 años. El diseño, la originalidad y su amor por las 4 ruedas se ven reflejados en esta nueva andadura profesional.

Por ello, nace Bymywheels Auto Vintage Garage, una empresa única en España donde Lara emprende una nueva aventura diseñando auténticas joyas del motor. La fusión de su 'expertise' en moda y su pasión por el motor, es el resultado de este nuevo lanzamiento. “ByMyWheels Auto Vintage Garage (@bymywheels) es el resultado de muchos años de esfuerzo y pasión por la moda, las tendencias y el motor. Me hace muchísima ilusión poder verlo de forma tangible hecho realidad, este 2020 viene cargado de muchas sorpresas. Para mi potenciar el emprendimiento femenino y además, en un mundo como el motor, es un bonito y apasionante reto. Poder crear diseños únicos transformando modelos de coche que me entusiasman y convertirlos en piezas de coleccionista es un sueño que ahora ve la luz”, afirma Lara Martin Gilarranz.

Uno de ellos es el modelo “BarbourEdition”, un diseño único creado en colaboración con la conocida firma. El modelo Land Rover serie 3 año 77 o el modelo defender 90 Td5, son ejemplos de lo que se pueden encontrar en BymyWheels.

“Todos nuestros coches son únicos en el mundo y elegidos minuciosamente a conciencia, con una historia y explicación detrás. Customizados a mano en Madrid, hacen que cada modelo sea una joya de 4 ruedas. Por ejemplo, ¿Por qué Land Rover? Porque es el coche más fotografiado de la historia. Editoriales de moda y películas míticas como 007, Memorias de Africa, Lara Croft, Diamantes de Sangre, Jurassic Park o Sexo en Nueva York 2”. Personalidad y diseño en 4 ruedas. Coches icónicos siempre ligados al mundo de la moda, que con su customización se convierten en auténticos objetos de coleccionista.

Lara Martin Gilarranz

Nuevo proyecto: Instagram@bymywheels

Instagram: @laramartingilarranzhttps://www.instagram.com/laramartingilarranz/>

Blog: bymyheels@hotmail.com

Facebook: @Bymyheels EShttps://www.facebook.com/BymyheelsES/?ref=hl>

Twitter: @Bymyheelshttps://twitter.com/bymyheels

Facebook: @Bymyheels EShttps://www.facebook.com/BymyheelsES/?ref=hl>

Para más información y gestión de entrevistas con Lara Martín Gilarranz contactar con:

Miss Zoe Comunicación

Laura Bermejo

laura@misszoe.es

654697620

Link con imágenes:

https://www.dropbox.com/sh/jg8upcejoret3t3/AACc72CYSkwvxpUIUJZB2YjWa?dl=0

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.