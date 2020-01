En el Valle de Trápaga como en la cuenca del Amazonas Comunicae

lunes, 20 de enero de 2020, 16:23 h (CET) Los avances en la cría del pez disco colocan a Discusland como primera empresa de acuicultura ornamental de España Discusland es una compañía formada por científicos marinos, especializada en desarrollar y modernizar la cría del pez disco y novedosos productos asociados a esta especie ornamental. Desde que comenzó la actividad en sus instalaciones en Valle de Trápaga, todo su empeño ha sido reproducir en sus tanques de cría y de engorde las condiciones de los ríos amazónicos para que críen de forma natural estos extraordinarios peces.

El pez disco es considerado el rey del acuario por su delicadeza y belleza. Proviene exclusivamente de los afluentes del río Amazonas, de aguas oscuras y ácidas pero muy limpias. Se descubrieron por la ciencia en 1840 y el primer ejemplar vivo que llegó a Europa fue en 1921. Actualmente es una especie ornamental muy preciada y demandada.

Discusland, ha resuelto exitosamente las condiciones para su reproducción y de sus instalaciones han salido miles de peces que dan esplendor a los acuarios de media Europa. Producen más de 10.000 discos al año de más de 8 variedades cromáticas diferentes y sus principales mercados son España y Portugal.

El hecho de que todos estos peces disco nazcan en Valle de Trápaga no solo tiene la ventaja de estar dentro del mercado europeo, sino que aporta importantes mejoras: evita la sobre-explotación de los ríos amazónicos y los daños a esos ecosistemas; disminuye el sufrimiento animal y la mortandad en el trasporte; y se logra una buena adaptación a la vida en cautividad.

La reproducción de los peces disco es un proceso sumamente sensible y delicado, por lo que el equipo de Discusland tiene que controlar todos sus parámetros. Para ello cuentan en sus instalaciones con 84 tanques de cría y 120 tanques de engorde, con un hospital para el tratamiento de las enfermedades mas comunes, con un laboratorio para analizar las aguas antes de su uso y analizar peces y heces, y con protocolos para todos los procesos sensibles como la introducción de nuevas parejas o la desparasitación.

En la actualidad están inmersos en el desarrollo de un proyecto científico-tecnológico junto con el PIE (Plentziako Itsas Estazioa – Estación Marina de Plentzia), que les permitirá sortear la principal limitación del proceso de cría, que es la extremada dependencia de los progenitores, y aumentar considerablemente la rentabilidad de su explotación.

Proyecto de I+D+i Mukufish para una nueva alimentación

Los peces disco forman parejas estables durante toda su vida. Ponen de 50 a 200 huevos que se adhieren a una superficie y los dos progenitores cuidan y limpian. Tras eclosionar, entre 48 y 72 horas dependiendo de la temperatura, se pegan a los padres y se alimentan de la mucosa de su piel. A partir del quinto día ya se despegan nadando libremente, pero aún contarán durante 3 semanas con los cuidados parentales.

Este es un periodo estresante para los padres y si consideran que no han nacido suficientes o si se ponen nerviosos por la alteración de las condiciones ambientales, se comen los huevos. Tal es así que en esos días solo se pueden acercar a los tanques de cría la persona que les ha cuidado anteriormente y que ya conocen. Además, el estrés les lleva a problemas de alimentación, al desarrollo de enfermedades y a una escasa segregación de mucus, lo que provoca la muerte de las larvas. Por otro lado, hacen pocas puestas anuales.

Para resolver este problema Discusland está desarrollando el proyecto Mukufish, que consiste en crear una nueva alimentación para alevines basada en la segregación de mucosa de los reproductores. Su investigación se centra en la necesidad de conocimientos de histología, metabolómica y bioquímica del tegumento mucoso, para poder desarrollar un nuevo pienso que permita prescindir de los reproductores para el mantenimiento de las puestas, respetando los principios de sostenibilidad. Con este avance científico-tecnológico podrán aumentar considerablemente la producción de alevines y, con ello, la rentabilidad de las explotaciones acuícolas de peces disco. Se trata de una innovación que aportará un producto inexistente en el mercado.

