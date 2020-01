"Zumbi", mucho más que un cómic de zombis

Monstruos, artes marciales y una historia muy bizarra en la novela gráfica de José Antonio Gallego “Zumbi” no es el clásico cómic de zombis, aunque claro está que encantará a los amantes de este género. Sangre, tripas, muertes absurdas, mucho humor y una historia loca y bizarra son algunos de los ingredientes de esta novela gráfica. En ella, los lectores van a encontrar una inyección de “zumo” que hace de motor de la acción y una ciudad ocupada por una horda de zombis sanguinarios. Pero la amenaza no se queda ahí. El ejército contraataca con un plan no menos macabro.

La historia está salpimentada con mucho humor, que no le falta a su autor. José Antonio Gallego, no solo ha ilustrado la obra sino que también ha realizado el guión de la misma. Zumbi es, para Gallego, el resultado de la influencia que ha tenido en él “ese subgénero de la serie b, cine cutre y cómic underground”. Este libro ha sido posible gracias a un proyecto de financiación de crowdfunding. Así que es un libro muy “de todos” los que han apostado por este fresco proyecto, de este joven andaluz apellidado Gallego.

Sinopsis del libro.- Una forma diferente de leer historias de zombis, donde no faltará sangre, tripas y muertes absurdas. Una historia tan fresca como el ZUMO que hace de motor en la acción. Ninjas, monstruos, talibanes, zombis... ¿Qué más buscas?

CIUDAD VILLAGE es ocupada por una horda de zombis sanguinarios, pero quizás no sean la única amenaza que existe. El ejército tiene un macabro plan, y los personajes se verán en medio de toda una carnicería, eso sí, con humor y algo de mal gusto.

El autor.- José Antonio Gallego Medina; ¡36 veranos! Más conocido cómo "El Gallego", es un dibujante de cómics, músico, cinéfilo, gamer y demás frikadas juntas. Nacido, criado y formado en Olvera, municipio en plena sierra gaditana. Creció absorbiendo cultura en casa de sus abuelos; junto a sus tíos, en una corriente de música, cine, literatura y dibujo. Desde muy 'criajo' andaba haciendo garabatos, todo relacionado con el cine y series de la época. Bebiendo de los clásicos Marvel, Zona84, Creepy... Consigue un estilo propio influenciado por el manga y el underground a partes iguales de los años 80 y 90. Con numerosos cómics hechos, todo muy amateur, consigue centrarse en la creación de ZUMBI. Una colección de situaciones rocambolescas y violentas, repletas de humor que definen a la perfección todo lo que ha ido aprendiendo y disfrutando. Todo enfocado a un género de zombis, el cual mezcla con todo lo anteriormente citado. Ha sido colaborador en el Fanzine Digital New Ideas, donde comenzó a publicar ZUMBI, por capítulos, y dibujó NAVAJA, historia postapocalíptica. Ha colaborado en FANZIPOTE, y algunas revistas culturales. Fan absoluto del gore, serie b, z, cine casposo y de zombis muy mal hecho. Tiene un canal en YouTube de animación cutre, hecha a mano alzada con un móvil y sentado en el water. Con vistas a un futuro se embarca en esta aventura para dar a conocer su estilo y obra.