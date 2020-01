Potros de Fuengirola se llevan la VI Destina Bowl en un campo en condiciones lamentables

Carlos Chaves, quarterback de los malagueños fue el jugador más valioso del trofeo, que Camioneros de Coslada dedica a su patrocinador principal (Destina Logística). Asumiendo la derrota como fruto de un mal partido, Camioneros lamenta que el Ayuntamiento de Coslada no les haya facilitado el uso de las instalaciones para entrenar (llegaban al partido con sólo dos entrenos efectivos en enero) y que no haya cortado el césped como reclamaron (hubo una lesión de rodilla grave en el choque de Jorge Torrero) En esta ocasión no pudo ser, y por primera vez la Destina Bowl tiene un campeón que no es Camioneros de Coslada. Este pasado fin de semana, Fuengirola Potros se imponía a los cosladeños en un disputado partido, que, además del torneo que organiza de manera anual el equipo del Corredor del Henares, fue también el primero de la Serie A de la Liga Nacional de Fútbol Americano para ambos conjuntos. Se disputó en el Polideportivo Valleaguado de Coslada.

En el choque, muy disputado, se impusieron los malagueños por 6-16. Después de que Potros se adelantara en el marcador en el primer cuarto, Camioneros lograba el empate en el segundo. Manuel Fernández, con un “field-goal” largo, completó la anotación del conjunto de Fuengirola en el segundo cuarto, que al descanso ganaba por 6-9. La lesión de rodilla de Jorge Torrero en el segundo cuarto, que hubo de ser retirado en camilla, fue un jarro de agua fría para los locales.

En un partido en el que primaron las defensas sobre los ataques, el marcador permaneció inalterado hasta el último cuarto, cuando los malagueños tomaban distancia en el marcador, gracias al segundo touch down de Carlos Chaves, quarterback de los malagueños y, a la postre, MVP del partido. “Sabíamos que iba a ser un partido duro. Camioneros juega muy físico en defensa; mientras que nuestro estilo se basa en correr y en buscar los huecos para el pase. Hoy la clave ha sido tener paciencia y buscar las ocasiones”, declaraba el MVP. Chaves, deportivamente, responsabilizaba a los compañeros de su actuación. “Doy las gracias al equipo. Ellos son los quienes abren huecos para que yo pueda pasar”, añadía. Por último, y con humildad, marcaba el objetivo de Potros en 2020: “Intentar meternos en los Play-offs de un deporte que para nosotros es disfrutar sobre el campo, dándolo todo, siempre desde el respeto al rival”.

Después del acierto de Chaves, el marcador quedaba en el definitivo 6-16, que ya no se movió. Camioneros lo intentó todo, pero el cansancio y las imprecisiones impidieron la reacción final. “Nos ha faltado acoplamiento con las nuevas incorporaciones. Por causas ajenas a Camioneros, hemos llegado a este partido con sólo dos entrenamientos en enero, y eso se ha notado”, valoraba Jesús Hernández, presidente del Club cosladeño en referencia a las dificultades con las que se ha encontrado el equipo para utilizar la instalación del Polideportivo Valleaguado. “Somos el equipo que lleva la bandera de Coslada en una competición de mayor nivel, equivalente a la ACB o a la Liga Santander, por lo que sería deseable que pudiéramos contar con campo para entrenar más a menudo, y también con un césped en las mejores condiciones posibles, y aún más si tenemos en cuenta que tuvimos las Cámaras de LaLigaSports”, añadía el presidente.

Al término del choque, Nacho Ponce, head coach de Potros, afirmó que el partido “ha sido muy físico, pero no nos ha sorprendido, era lo que esperábamos”. Los malagueños basaron su victoria en un “juego de carrera y de defensa”. La de 2020 es la segunda temporada de Potros en la Serie A de la FEFA. “El año pasado fue una experiencia para nosotros. Nos hizo conscientes de lo que había que remodelar. Lo hemos hecho, y esto nos ha permitido empezar la temporada siendo más competitivos”. Ponce recordaba que, pese a que el Fútbol Americano es un deporte de contacto, el respeto y el compañerismo forman parte de su esencia, y mandaba un abrazo y deseaba una pronta recuperación a Jorge Torrero.

Por último Fernando Guijarro, Cunnin, míster de Camioneros, apelaba en primer lugar al “Blue pride” de Camioneros: “Hay que seguir, el equipo es lo primero, y tenemos aún toda la temporada por delante”. Sobre la derrota, Cunnin lamentó que el equipo no estuviera en ningún momento dentro del partido. “Ellos se han adaptado mejor a las circunstancias. No hemos estado lúcidos en ataque, además de cometer múltiples faltas”, señaló. En este sentido, el míster subrayaba la desproporción en el número de faltas de uno y otro equipo, aunque “no hay excusas para la derrota”, añadió. Ahora toca volver a trabajar, si puede ser, en condiciones normales. “Venimos de un parón de 17 días, con sólo dos entrenamientos efectivos en el mes de enero. No hemos tenido campo hasta el día 8 de enero. Y, sin entrenar, es aún más difícil ganar”, afirmó. Por último, Guijarro se refirió también al mal estado del terreno de juego. “El Ayuntamiento no ha cortado el césped, algo que va en detrimento, en primer lugar, de la salud de los deportistas -hemos tenido una lesión grave de rodilla- y también afecta al juego”, terminó.

Vicente Calero, consejero delegado de Destina Logística, agradeció el esfuerzo del equipo y la dedicación del trofeo, y se sumó a la petición de Camioneros “de instalaciones y condiciones para practicar de manera saludable y constante el Futbol Americano en Coslada. De seguir este trato y falta de apoyo por parte del Ayuntamiento a un equipo de máxima categoría y representación para el municipio de Coslada, como es Camioneros, animo a su presidente a que explore las propuestas que tiene de otros Ayuntamientos para cambiar su sede”.