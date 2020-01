Centurion Law Group ha colaborado en la entrada de Turkish Airlines en Guinea Ecuatorial Comunicae

lunes, 20 de enero de 2020, 11:11 h (CET) El bufete de abogados panafricano Centurion Law Group, lidera la entrada de Turkish Airlines en Malabo, Guinea Ecuatorial. Las operaciones de la nueva ruta comenzarán el 7 de febrero de 2020. La entrada de Turkish Airlines a Guinea Ecuatorial supone un importante apoyo para los objetivos de la Iniciativa del Año de Inversión dirigida por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos Como parte de su misión de abrir nuevas rutas y expandir su flota en 2020, Turkish Airlines ha añadido Malabo, Guinea Ecuatorial, a su red de destinos.

Representada por la firma de abogados panafricana Centurion para su entrada en África Central, la aerolínea continúa ofreciendo más destinos que cualquier otra en el mundo. Las operaciones están programadas para comenzar el 7 de febrero de 2020, ofreciendo la ruta a Malabo tres veces por semana.

“Centurion Law Group se enorgullece de haber contribuido a la entrada de Turkish Airlines a Guinea Ecuatorial. Es una muestra más de nuestro compromiso con el desarrollo de África a través de la facilitación de acuerdos estratégicos con externalidades positivas tanto en el país como a escala regional", dijo Zion Adeoye, Director Gerente de Centurion Law Group. "Este acuerdo en particular también es de gran importancia para nosotros, ya que respalda los objetivos del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, como es la iniciativa Año de Inversión, que tiene como objetivo dirigir la inversión extranjera hacia industrias clave en Guinea Ecuatorial", agregó.

“Esta asociación con Turkish Airlines abrirá el país a nuevas oportunidades no solo en el sector de la aviación sino también en otras industrias. También es otra forma de que Guinea Ecuatorial atraiga nuevos negocios e inversiones al tiempo que ofrece al pueblo de Guinea Ecuatorial una ruta directa hasta el gran país que es Turquía", Santiago Olo Lima, Director del Centurion Law Group, Guinea Ecuatorial. "Nuestra asociación va en la misma dirección en la que se está moviendo África".

El nuevo servicio se añadirá la ruta ya existente de Nigeria y Port Harcourt y operará en la rotación: Estambul - Port Harcourt - Malabo - Estambul, basándose en el posicionamiento logístico ya atractivo de la aerolínea.

"Estamos encantados de haber sido parte de este acuerdo, es un logro notable para Guinea Ecuatorial y para nosotros en Centurion, ya que nos permite utilizar una vez más nuestra experiencia en el sector de la aviación", dijo Manuel Oliveira, Abogado Asociado Senior de Centurion Law Group .

Más allá de su experiencia en petróleo y gas, Centurion Law Group ha estado activo en el sector de la aviación de Guinea Ecuatorial, habiendo representado previamente a Lufthansa Airlines.

Acerca de Centurion Law Group

Centurion es un conglomerado panafricano de derecho corporativo. Operando a la vanguardia de las prácticas comerciales actuales, Centurion está listo para proporcionar representación legal a demanda y un conjunto completo de servicios legales a empresas nuevas, en expansión y establecidas.

En toda África, Centurion ofrece un servicio adaptado a su entorno operativo, la naturaleza y estructura de su negocio, su nivel de tolerancia al riesgo y sus objetivos generales. Nuestra política de facturación brinda a nuestros clientes un mayor grado de certeza sobre sus costes legales.

Centurion está comprometido con los más altos estándares éticos y reconocemos que nuestra firma debe asumir un papel de liderazgo en el sector legal en África.

