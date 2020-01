​Open de Australia, un torneo histórico Te contamos la historia del primer Grand Slam del año, con una atención especial a la edición del 2020, marcada por los incendios y el desafío de los jóvenes al Big3 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 20 de enero de 2020, 10:21 h (CET) El Open de Australia 2020 se celebrará del 20 de enero al 2 de febrero, erigiéndose en un clásico del calendario deportivo. Si los amantes del tenis no se quieren perder esa gran cita, encontrarán todas las opciones disponibles para ver tenis online en Puntodebreak, sitio de referencia del tenis en España. Este año, la expectación por lo que pueda suceder es máxima, con tremendos alicientes como serán comprobar si Serena Williams suma el ansiado 24º título de Grand Slam que le permita superar a Margaret Court, así como ver si el Big3 es capaz de prolongar su hegemonía o algún joven puede romper la tendencia. Rafael Nadal está a un solo título de igualar a Roger Federer en el palmarés de Grand Slam y Novak Djokovic llega como vigente campeón y defensor del título. Dos semanas de puro espectáculo se avecinan y la sensación de que lo que ocurra en Melbourne puede cambiar la historia de este deporte.



La edición del Open de Australia 2020 viene marcada en los días previos por la ola de incendios que sacude Australia desde hace meses y ha provocado graves problemas en la calidad del aire. Según estudios científicos recientes, la calidad del aire en Melbourne ha sido durante días la peor del planeta, poniendo en jaque a una organización que espera que el ambiente vaya limpiándose de polución merced a las lluvias previstas en los prolegómenos del torneo. La existencia de tres pistas con techo retráctil, como son la Rod Laver Arena, Margaret Court Arena y Melbourne Arena, podría ser una solución para ir sacando adelante el evento en caso de que la contaminación persista, haya altas temperaturas o que la lluvia se perpetúe.



Para entender la magnitud del Open de Australia es preciso remontarse a 1905, año en que se celebró su primera edición. Por aquel entonces y hasta el inicio de la Era Open en 1969, el torneo era amateur y no resultaba sencillo que jugadores de otros países se desplazaran para su disputa. El hecho de haber sido colonia británica hizo que el tenis calara muy hondo en un país que ha ofrecido al mundo grandes campeones. El primer ganador fue Rodney Heath y la primera vez que participaron las mujeres fue en 1922, con triunfo para Margaret Molesworth. El torneo no se disputó durante los años de las Guerras Mundiales. Tras el fin de la segunda, el torneo creció exponencialmente y surgieron los grandes nombres que se asocian a él, como Ken Rosewall, Roy Emerson y, por encima de todos, Margaret Court, campeona en 11 ocasiones, y Rod Laver.



No siempre se disputó en Melbourne, pero desde 1972 se juega en dicha ciudad. La superficie del torneo ha ido variando con el tiempo. Hierba hasta 1983, se desplaza la sede de Kooyong al Melbourne Park, donde se opta por una superficie dura llamada Rebound Ace, que sería sustituida en 2008 debido a las lesiones que generaba. El Plexicushion y luego Greenset son las actuales superficies en las que se desarrolla el evento que Novak Djokovic ha ganado hasta en siete ediciones, haciendo del jugador serbio el que más veces ha ganado el torneo.



Buscará el octavo título ante la férrea oposición de Rafael Nadal, que llega como número 1 del mundo, y un Roger Federer que ha conseguido desplegar un gran tenis los últimos años aquí merced a la rapidez de la pista y la posición en el calendario, que le permite llegar muy fresco físicamente. Entre los más firmes candidatos a romper con el poder establecido se encuentran Daniil Medvedev, Dominic Thiem y Stefanos Tsitsipas, y quizá un peldaño por debajo el español Roberto Bautista, Denis Shapovalov y Alexander Zverev. En cuanto a las mujeres, todo está muy abierto, con una Ashleigh Barty que intentará ser profeta en su tierra e imponer su condición de número 1 en un maremágnum de candidatas entre las que destaca Naomi Osaka, Simona Halep, Karolina Pliskova y Elina Svitolina. Todas ellas intentarán frenar el ímpetu ganador de Serena Williams, campeona en siete ocasiones en Melbourne. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tsitsipas y Thiem se citan por el título de 'maestro' Tanto Tsitsipas como Thiem jugarán por primera vez la final de la cita que cierra la temporada ATP Nadal sigue intratable y llega a semifinales en París Tsitsipas se puede centrar ya en preparar su estreno en la Copa de Maestros, mientras que el serbio se medirá con el búlgaro Grigor Dimitrov, quien tiene un 8-1 desfavorable en duelos directos Andreescu gana el US Open y Serena Williams continúa sin récord Williams perdió otra nueva oportunidad de sumar el 24º título 'grande' Nadal se exhibe ante el joven Berrettini para alcanzar una nueva final en el US Open Medvedev, de 23 años, ha alcanzado la final del último ‘grande’ de la temporada después de derrotar en la primera semifinal al búlgaro Grigor Dimitrov República Checa recibe la invitación para las Finales 2020 de la Fed Cup La 11 veces campeona se suma a las semifinalistas Australia y Francia