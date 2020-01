Bodegas Castelo de Medina, uno de los mejores verdejos del mundo Sus credenciales: un abanico de Medallas de oro, plata y bronce obtenidos en numerosos certámenes internacionales. Jaime Ruiz de Infante

lunes, 20 de enero de 2020, 08:25 h (CET) Las Bodegas Castelo de Medina, fundadas en 1996 por tres amantes de la cultura del vino, están situadas en el corazón de la D.O. Rueda, en el pequeño pueblo de Villaverde de Medina, provincia de Valladolid.

La bodega vallisoletana, con más de 20 años de exitosa trayectoria, se ha convertido en todo un referente dentro de la Denominación de Origen Rueda.



Al reconocimiento y prestigio internacional se suma que la añada 2018 de Castelo de Medina Verdejo fue el resultado de un año muy favorable por la incidencia del clima, especialmente en la zona, que conjuga la severidad del clima continental de la meseta castellana con la influencia de la proximidad del río Duero. La añada destaca por la frescura y ligereza propias de un vino joven aromático y frutal, que a su vez deja huella por largo tiempo, algo poco habitual en los blancos de la zona.



Castelo de Medina Verdejo 2018

La cata

Color amarillo pajizo con tonos verdosos, brillantes y cristalinos. Aromas de hierba cortada, anisados, hinojo, heno y manzana. En boca es amplio, potente, fresco y muy equilibrado. Un retronasal persistente, con gran cuerpo sugiere platos de mariscos cantábricos y de la bahía de Cádiz, calderos murcianos, pastas italianas, filloas galaicas y quesos de tetilla.

Ficha Variedad: Verdejo Temperatura de servicio: 6-8º C. Graduación alcohólica: 13%. Precio: 10 €. Calificación: 92 ————————————————————

Castelo de Medina Rueda Verdejo Fermentado en Barrica 2018

Este vino blanco ha permanecido durante 6 meses en barricas nuevas de roble francés elaborado mayoritariamente con la variedad de uva Verdejo..



La cata Amarillo con tonos dorados y reflejos verdosos. Aromas a vainilla, madera nueva, hierba cortada, heno, hinojo y anisados. En boca es graso, con gran cuerpo, equilibrado y con un largo postgusto que redondea la gran estructura de este vino.



Ficha Denominación de Origen Rueda. Variedades: 90% Verdejo, 10% Sauvignon Blanc. Grado alcohólico: 13,5% vol. Temperatura de servicio: 6º - 8ºC. Precio: 10 €. Calificación: 94.

—————————————————

Castelo de Medina Sauvignon Blanc 2018

La cata Color amarillo pajizo pálido, transparente y limpio. En nariz desprende frescura con aromas a frutas tropicales: plátano y la piña. En la boca se muestra fresco con buen paso. Un persistente retronasal sugiere bandejas de marisco de las Rías Baixas y continuar con pescados al horno, bacalao dorau, paellas y pastas napolitanas.



Ficha: Variedad: Sauvignon Blanc. Temperatura de servicio: 6 y 8 ºC Graduación alcohólica: 13.5º Precio de venta al público: 10 euros. Calificación: 93.

Premios recibidos: Medalla de Oro en MUNDUS Vini 2019 – Edición de Verano (Alemania). Medalla de Oro en el Asia Wine Trophy 2019 (Corea del Sur). Medalla de Plata en el Berliner Wein Trophy 2019 –(Alemania). Medalla de Plata en los Premios VINDUERO-VINDOURO 2019. (España/Portugal). Medalla de Bronce en los Decanter Asia Wine Awards 2019 (China). Medalla de Bronce en el Japan Wine Challenge 2019 (Japón). Medalla de Bronce en los Decanter Asia Wine Awards 2019 (China). Medalla de Bronce en la Hong Kong Wine & Spirits Competition 2019 (Hong Kong).

Referencia Bodegas Castelo de Medina Carretera CL-602, Kilómetro 48 47465 Villaverde de Medina (Valladolid), España. Tlf: 983 831 932 Fax: 983 831 857 info@castelodemedina.com www.castelodemedina.com

