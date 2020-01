El Atleti pierde otro tren en Ipurua Los de Simeone muestran su impotencia ante un Eibar muy ordenado Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 19 de enero de 2020, 10:37 h (CET)

El Atlético de Madrid hincó la rodilla en su visita a Ipurua (2-0) en una pobre actuación de los colchoneros, incapaces de encontrar un rayo de luz ante el Eibar, y sobrepasados por la falta de juego en un duelo, el primero de la segunda vuelta, que estuvo marcado por la abundante lluvia.

Los rojiblancos siguen dolidos tras su derrota en la final de la Supercopa de España y salieron 'tocados' de Ipurua. El Atleti mejoró su juego en la segunda mitad, pero no sirvió para cambiar la suerte. La primera parte y la fuerza del Eibar terminaron por condenar sus intenciones. No hubo milagro, ni paradas de Oblak que impidiesen una nueva derrota, la tercera de esta temporada en Liga.

El Atlético tuvo un inicio malo, sin intensidad y a merced de los pupilos de Mendilibar. El juego directo de los blaugranas empequeñeció a los colchoneros desde el comienzo, buena prueba de ello fue el disparo de Pedro León a los cinco minutos. Cinco después llegó el 1-0 con dosis de suspense, después de que Esteban Burgos rematase en posición dudosa.

El árbitro anuló el gol por fuera de juego, pero el VAR cambió su decisión y permitió que el remate de Burgos, con la suela y libre de marca, subiese al marcador. La réplica fue positiva, pero tardó en llegar. Joao Félix fue el primero en probar suerte y Correa siguió sus pasos con otro disparo un tanto flojo.

Vitolo sumó su nombre a la nómina de ocasiones, pero ninguna terminó de inquietar la portería de Dmitrovic. De hecho, la reacción apareció en el cuarto de hora final ante un Eibar siempre bien plantado, con la solidez propia de su estadio y con el hambre que no había demostrado su oponente.

Todo cambió en la segunda mitad, pero tampoco llegó el gol del Atlético. Arias dispuso de una volea sensacional a los 51 minutos y Morata cabeceó un centro de Saúl cuando restaban 20 para el final, pero no fue el día. Ni tan siquiera Lodi pudo marcar con un tiro cruzado en una posición más cómoda, aunque posteriormente la acción fue anulada por fuera de juego.

SIMEONE ENVÍA UN MENSAJE AL CLUB

Joao Félix también lo siguió intentando pero su impotencia y su lenguaje gestual hablan por él en este momento de la temporada. Su juventud y su falta de carisma le generan más ansiedad que buen rendimiento y Simeone terminó por sustituirle a diez minutos del final por el canterano Sergio Camello.

Éste no fue el único jugador del filial que jugó ante el Eibar. Simeone también dio minutos a Óscar Clemente, que debutó con los rojiblancos, enviando un mensaje al palco ante la falta de efectivos. Ninguno de ellos tuvo la oportunidad de asustar, siquiera, al cemento armado del Eibar al borde de su área.

Para colmo, el esfuerzo de los locales tuvo su recompensa en el minuto 90 con un disparo violento de Edu Expósito a la salida de un córner. Oblak no llegó a la pelota, que entró ajustada al poste, y rubricó el triunfo de los vascos, que cogen aire respecto a la zona de descenso. Por su parte, el Atleti deja escapar otro tren y da vía libre a Real Madrid y Barça para que sigan abriendo la brecha la frente de la tabla. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Osasuna y Valladolid firman tablas bajo la lluvia y el Alavés coge aire El equipo de Jagoba Arrasate hizo más méritos que los pucelanos para llevarse el triunfo Iniesta: "El tándem Xavi-Iniesta no suena mal para el banquillo" ​El centrocampista manchego, al que todavía le quedan dos años de contrato con el Vissel Kobe, no se plantea volver de Japón antes de tiempo. ​El mercado de invierno, ¿una oportunidad para los grandes? Analizamos qué piezas necesitan incorporar los grandes equipos con más urgencia para completar su plantilla y erigirse en candidatos a la gloria. El Badalona sonroja al Getafe en la segunda ronda Mallorca, Betis, Athletic y Leganés pasan sin angustia a dieciseisavos Subdelegación dice que la investigación sobre difusión del vídeo del entrenador del Málaga es "ardua" Un juzgado de Instrucción de Málaga capital investigará la publicación y difusión del vídeo