Eurocoinpay pide la regulación de las criptomonedas a Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos

viernes, 17 de enero de 2020

viernes, 17 de enero de 2020, 15:55 h (CET) La aplicación Eurocoinpay, que permite realizar pagos y cobros con criptomonedas, pide a Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que el nuevo gobierno trabaje en la regulación de la digitalización y activos criptográficos como las criptomonedas. La inseguridad jurídica actual está lastrando el potencial del Blockchain, cuya tecnología podría crear los próximos años el 20% de los puestos de trabajo de calidad en el mundo La fintech española Eurocoinpay, cuya app permite realizar pagos y cobros con la criptodivisa que elijas y enviarla a cualquier parte del mundo en un máximo de 7 segundos, reivindica la necesidad de crear una legislación que regule el sector de las criptomonedas para estar en igualdad jurídica con otros sectores.

La experiencia de la compañía demuestra que a la hora de conseguir financiación de entidades bancarias e inversores, estar en un sector sin regular no ayuda a transmitir confianza en esta nueva economía, lo que lastra el crecimiento y la internacionalización de los proyectos.

Herminio Fernández de Blas es el CEO y fundador de Eurocoinpay, plataforma que nació en León en 2017 con la vocación de inmiscuirse en el revolucionario mundo de blockchain. El experto asegura: “no estamos trabajando en algo ilegal, si es verdad que al no estar regulado, nuestro sector está en un vacío legal que nos coloca en una situación alegal, no ilegal”.

Las criptomonedas están cada vez más aceptadas, ya que no dejan de ofrecer oportunidades para su uso en el día a día. Esto ha provocado que numerosos países regulen la actividad de estos activos digitales. Países como Suiza, Malta, Estonia, Francia, Alemania y Japón, entre otros, han sido pioneros en establecer una normativa que legalice esta práctica.

España y el resto de Estados miembros deberán pasar este año la quinta Directiva relativa a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que les obligará a regular la actividad relacionada con los criptoactivos en términos de blanqueo de capitales. España podría tomar la misma postura que Alemania, que permite a sus bancos custodiar y vender estos activos.

“Necesitamos seguridad jurídica y eso solo lo tendremos con una legislación que regule el mundo criptográfico. Es cierto que todas las innovaciones llegan casi siempre antes que las regulaciones, pero es el momento de actuar”, pide Herminio Fernández de Blas.

Sobre Eurocoinpay.io

Eurocoinpay es una compañía española que dispone de una plataforma online y aplicación móvil (IOS y Android) a través de la cual se pueden realizar pagos y transacciones inmediatas con cualquier criptomoneda, con menos comisiones y en tan solo unos segundos. La fintech cuya tecnología se basa en Blockchain + IOTA trata de unir el mundo de las criptomonedas con el dinero corriente (dinero FIAT) y dispone en la actualidad, además, de dos criptomonedas propias en las que se puede invertir desde la propia plataforma.

Otro de los servicios que ofrece es el de canjear las criptomonedas por tarjetas de compras para Zara, el Corte Inglés, Repsol, Carrefour, etc. logrando eliminar intermediarios, comisiones costosas y tiempos de espera.

