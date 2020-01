Aldro da las claves para enfrentarse a la cuesta de enero en materia energética Comunicae

viernes, 17 de enero de 2020, 13:51 h (CET) El primer mes del año amenaza con una serie de gastos que complican el inicio anual. Aldro ofrece una serie de consejos para ahorrar en la factura energética y ser más respetuosos con el medio ambiente Después de la Navidad llega el mes más temido del año. Enero viene marcado por la cuesta económica que dejan las fiestas, los regalos, las salidas, los viajes, etc. Es hora de volver a reducir el consumo en pro del ahorro y la sostenibilidad. La comercializadora energética Aldro propone una serie de consejos para reducir la factura energética y empezar el año con buen pie.

Climatización: el invierno continúa y las bajas temperaturas son constantes lo que implica que la calefacción ha de funcionar a la perfección porque además es cuando más tiempo se pasa en casa. Aldro recomienda mantener la temperatura dentro de casa en torno 21º para mantener el consumo a raya, además de revisar el aislamiento de ventanas y puertas poniendo burletes, cortinas y alfombras, no cubrir radiadores que obstaculicen la distribución del calor y ventilar en 10 minutos para que la vivienda no pierda mucho calor.

Iluminación: otra de las consecuencias de esta época del año es la escasez de luz natural, por lo que los hogares necesitan más luces, que además suelen estar encendidas durante más tiempo. Hay que cambiar las bombillas a led, más duraderas y sostenibles; apagar las luces cuando no sean necesarias y, cuando se pueda, aprovechar al máximo la luz natural.

Consumo fantasma: la energía más barata es la que no se consume, por eso desde Aldro recuerdan la importancia de desenchufar los aparatos electrónicos que no se estén utilizando. Lo mejor es usar regletas con interruptor para poder apagar completamente todos estos aparatos.

Uso responsable de electrodomésticos: hay que hacer un uso responsable de los electrodomésticos en el hogar si se quiere ahorrar en la factura y ser sostenible. Se deben poner la lavadora y el lavavajillas cuando estén llenos y siempre en programas modo eco, utilizar mejor el microondas que el horno y, en el caso de la nevera, no introducir alimentos calientes ni dejar la puerta abierta pues la pérdida de frío es muy rápida y un mal uso puede reducir un 20% su eficacia. En cualquier caso, lo importante es dotar a la vivienda de electrodomésticos eficientes, los A+++ que, aunque a priori puedan ser más caros, ayudarán a ahorrar energía y gasto a lo largo de su vida útil.

Buen servicio de mantenimiento: un uso responsable de los aparatos eléctricos en el hogar va ligado a un buen servicio de mantenimiento. Aldro pone de manifiesto la importancia de tener contratado un servicio de mantenimiento, que permita mantener las instalaciones de gas y aparatos eléctricos en perfecto estado, ayudando a aumentar su vida útil y reducir el consumo.

Transporte alternativo: quizás uno de los propósitos para el año nuevo sea hacer más ejercicio por lo que una buena opción será utilizar la bicicleta como medio de transporte. También se puede optar por una alternativa sostenible como usar el transporte público o la de compartir coche para reducir la contaminación. Otra opción es apostar por coches eléctricos o híbridos que emiten menos cantidad de CO2 a la atmósfera.

Después del derroche navideño, desde Aldro animan a estar más atentos al consumo de energía en el hogar para garantizar un ahorro energético y continuar con los hábitos de eficiencia que lleven a un consumo más responsable en general.

