Nil Kandel ha escrito una novela negra calculada al milímetro en 'La última carta de Nagore'

viernes, 17 de enero de 2020, 13:11 h (CET) El autor centra su traman en la investigación de dos asesinatos ocurridos años atrás en Teruel Nil Kandel creció leyendo novelas en cualquier rincón, hasta que un día un profesor de literatura vio su potencial y le recomendó que no dejara de escribir. Siguió su consejo y se embarcó en la escritura a través de la poesía, los relatos y la novela.

"Escribir es algo que siempre me ha gustado. Ya de niño me gustaba convertir mis emociones en palabras, y en la adolescencia empecé a escribir cuentos y relatos. Me lo paso muy bien imaginando historias y creando personajes".

La última carta de Nagore, su último libro, publicado a finales del año 2019 es una novela negra trepidante que sigue la investigación de Daniel en torno a dos asesinatos ocurridos treinta años atrás.

Recién llegado de Latinoamérica, Daniel vuelve a Barcelona con la intención de llevar una vida tranquila. Sin embargo, su amigo Leandro le pone en contacto con Armando Bustiaga, un hombre adinerado y atormentado que busca redimirse de la culpa por la muerte de su hija Irati, hallada muerta en la Sierra de Gúdar. El mismo día y en el mismo lugar que otra chica llamada Nagore.

El protagonista se encargará de volver a investigar los asesinatos de las dos chicas por mandato de Armando. Las averiguaciones lo llevarán a descubrir diferentes hechos turbios que no cuadran con el informe policial y también al encuentro con Maitane, amiga de Nagore, que ofrece nuevos datos sobre lo ocurrido que pueden revolver el presente como un tornado que descoloca los hallazgos de Daniel.

"La novela negra nos invita a instalarnos en la mente de los personajes, y sin darnos cuenta formamos parte de la trama. Los personajes que encontramos suelen ser gente atormentada y emocionalmente herida, que por algún motivo han sido víctimas de circunstancias diversas o de sus propios errores".

El ambiente que circunscribe la narración, así como los personajes, forman un aura oscura en donde el lector está en continua alerta. ¿Qué ocurre cuando todavía quedan heridas sin cicatrizar? ¿Es posible mirar hacia delante sin resolver asuntos del pasado? ¿Se puede encontrar algo de catarsis cuando el sufrimiento ensombrece todos los acontecimientos?

"Si queremos mejorar nuestra narrativa debemos ser muy disciplinados y perseverantes. Eso de esperar a que aparezca la inspiración para ponernos a escribir no es nada aconsejable. Debemos esforzarnos día tras día".

Ante multitud de preguntas, el autor lleva con su discurso narrativo al lector a un laberinto calculado al milímetro. Un discurso aquel reflejo fiel de la constancia, el esfuerzo y el buen hacer de un escritor que ha decidido ponerse al servicio de la literatura para mostrar un proyecto diferente.

Una lectura totalmente recomendable para todos los amantes de la novela negra que adentra al lector en un caso turbulento donde todos los personajes ocultan algo. En La última carta de Nagore nada es lo que parece en una narración llena de giros que desgarran al lector que se y desarrolla de manera inteligente.

