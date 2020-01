Ángela Watson, Friendly Rentals: "Nuestro cliente es diferente al hotelero, no somos competencia desleal" Comunicae

viernes, 17 de enero de 2020, 12:51 h (CET) Desde Friendly Rentals, compañía de alquiler de apartamentos vacacionales de corta y media estancia, reafirman las ventajas de este tipo de alquileres con soluciones que desmitifican informaciones infundadas alrededor del alquiler de apartamentos turísticos Alquilar un apartamento turístico es una práctica cada vez más utilizada por turistas de todo el mundo, una forma sostenible y no perjudicial para la economía que puede ir de la mano con otras formas de practicar turismo. Friendly Rentals, compañía de alquiler de apartamentos vacacionales de corta y media estancia, reafirma con su labor las ventajas de este tipo de alquileres con soluciones que contrarrestan informaciones negativas que giran alrededor de este tipo de alquiler vacacional, producto de una mala experiencia puntual o de una noticia malinterpretada.

Una de ellas es el mito de los alquileres vacacionales como competencia desleal a los hoteles. En palabras de Ángela Watson, Chief Operating Officer de Friendly Rentals: “la tipología de cliente de los apartamentos vacacionales es diferente a la hotelera, no somos competencia desleal. Nuestro cliente es principalmente familiar y busca la convivencia de toda la familia junta en un apartamento”. Y es que los alquileres vacacionales no ponen en riesgo ni la economía, ni la supervivencia, ni los empleos de los hoteles. De hecho, los establecimientos hoteleros siguen teniendo un papel clave en la economía de las ciudades, aunque el empuje de los alquileres vacacionales es evidente y cada vez mayor, pero la convivencia entre ambos modelos es totalmente compatible.

También se atribuye el alquiler de apartamentos turísticos vacacionales a una clase de turismo low cost, “cuando la realidad constata que el coste de este tipo de alquileres no es barato, ya que la calidad del apartamento y del mobiliario es alto”,afirma Watson. En este sentido, todos los apartamentos turísticos de Friendly Rentals cumplen con los estándares de alto nivel en cuanto a calidad, ubicación y confort para los huéspedes, y cuentan con una licencia turística en cumplimiento con la legalidad y las normativas vigentes en este ámbito.

Otro de los mitos más extendidos es que los alquileres vacacionales son sinónimo de ruidos y molestias, además de una falta de seguridad. Friendly Rentals proporciona la máxima seguridad a los propietarios a través de sus roomonitors que, además, facilitan la convivencia con los vecinos al alertar del aumento de los niveles de ruido en el interior del apartamento. La compañía también se responsabiliza de gestionar las incidencias que puedan surgir para optimizar la convivencia entre vecinos y turistas.

En materia de seguridad, medidas como puertas de seguridad con cerradura doble, cámaras de seguridad e incluso servicio de vigilancia propio en algunos apartamentos, hacen que los arrendadores de Friendly Rentals puedan estar más tranquilos que nunca con el alquiler de sus inmuebles.

Que los usuarios de los alquileres vacacionales no están bien atendidos, es una información más que rodea a este tipo de alquiler. “La opinión generalizada es que nadie responde, no hay una buena atención al cliente”, sostiene la Chief Operating Officer de Friendly Rentals, y añade al respecto: “Contamos con nuestro Customer Service, un servicio dedicado exclusivo a atender a todos nuestros clientes durante y tras su estancia, así como ponemos a su disposición un servicio telefónico de emergencias 24 horas, durante los 7 días de la semana, e incluso tenemos abierta una línea de whatsapp para facilitar una comunicación más directa y cercana con nuestros clientes”.

La compañía, que en 2019 ha aumentado la ocupación de sus apartamentos turísticos en un 20% frente al 2018, dispone de un equipo de 75 personas, que hablan más de 7 lenguas para dar al cliente una atención personalizada y proporcionar todos los consejos necesarios para que vivan la experiencia más completa en la ciudad en la que se alojen.

Finalmente, desde Friendly Rentals, Ángela Watson concluye que “los propietarios prefieren alquilar sus propiedades a turistas porque aumentan la rentabilidad, ya que pueden disponer de su apartamento para otras familias y para ellos mismos cuando lo desean”.

