Spotify suspende la venta de anuncios de índole política como hizo Twitter

La plataforma de música en streaming Spotify ha anunciado que dejará de vender anuncios de índole política desde el pasado uno de enero, tal y como anunciaran hace unos meses la red social Twitter y el buscador online Google. Las firmas de Internet cierran así la puerta a que los anunciantes puedan beneficiarse de los datos públicos de sus clientes para enviarles anuncios electorales.



Spotify Technology dice que no ha sido utilizada en campañas políticas hasta ahora, pero tampoco quiere empezar ahora, precisamente cuando otras plataformas online han decidido restringir este tipo de anuncios.



Sus portavoces explicaron que la razón de esta decisión era su incapacidad de revisar los contenidos que se publicitaban en la plataforma, por lo que no podían verificar si se traba de publicidad falsa o engañosa. De ahí que la compañía anunciara también que trabajará en mejorar las herramientas que le permitan mejorar en el análisis de la publicidad.



Otras grandes firmas de Internet como Google o Facebook han recibido presiones por dejar que los anunciantes utilizaran datos de índole pública como los registros de votantes o las afiliaciones políticas para dirigir los anuncios electorales, algo que creó mucha polémica en las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Donald Trump.



Elecciones presidenciales en noviembre Este año Estados Unidos celebra elecciones presidenciales en noviembre, una fecha muy importante para el trading online por el impacto que puede tener para las inversiones. Por ese motivo, Google ha anunciado que dejaría de ceder ese tipo de datos a los anunciantes, Twitter directamente rechazó la publicidad política desde octubre y Spotify ha decidido hacer lo mismo.



Dado que Spotify no llevaba este tipo de publicidad antes o los ingresos procedentes de ella eran mínimos las acciones de la compañía han reaccionado negativamente a la noticia y se mantienen en su nivel más alto de los últimos doce meses en el NYSE, en torno a los 160 dólares.



La compañía de música en streaming cuenta con 141 millones de usuarios que sintonizan su plataforma con publicidad, y extenderá su decisión también a su servicio de podcasts. No obstante, Spotify señaló que no se trataba de una decisión permanente y que podría aceptar la publicidad política en un futuro.



Por otro lado, la decisión solo afectará el mercado estadounidense, el único país donde Spotify aceptaba esa práctica, si bien los anuncios que llegan a la plataforma a través de terceros no serán retirados, sí estarán sujetos a políticas más restrictivas.



Según apuntan algunos medios, políticos como Bernie Sanders, excandidato a las elecciones primarias en 2016, y el Comité Nacional Republicano, ya se habrían anunciado alguna vez en Spotify, pese a las declaraciones de la compañía.



Según apuntan algunos medios, políticos como Bernie Sanders, excandidato a las elecciones primarias en 2016, y el Comité Nacional Republicano, ya se habrían anunciado alguna vez en Spotify, pese a las declaraciones de la compañía.

Y es que la publicidad política es una de las que genera más ingresos para las plataformas. Según el Hollywood Reporter, solo en EE.UU. la publicidad política en redes sociales podría suponer 9.800 millones de dólares este año.