Tres mejores películas sobre juegos de azar o casinos

La emoción de ser el ganador en una mesa de póquer, la emoción de ganar a lo grande en una máquina de online slots, puede ser tan tentadora que incluso los cineastas encuentran en los casinos un escenario perfecto para sus producciones. En este artículo, mencionaremos tres de las mejores películas con tema de casino que te recomendamos ver, aunque no es fácil elegir solamente tres desde una colección de docenas de películas buenas con este tema. Si no las has visto hasta ahora, es hora de organizar una noche de cine.



Casino (1995) Este es un drama épico temprano del famoso director de cine Martin Scorsese. Basada en Casino: Amor y Honor en Las Vegas, maravillosa no ficción de Nicholas Pileggi, esta película está llena de estrellas. Algunos de los grandes nombres incluyen a Joe Pesci, Sharon Stone y el único e inigualable Robert de Niro. Esta película cuenta la historia de Sam "Ace" Rothstein, un gran jugador llamado por la mafia italiana para supervisar las operaciones diarias de un casino en Las Vegas.



Las grandes empresas aún no han entrado en Las Vegas. Las familias de la mafia de Nueva York han manejado gran parte del mercado de apuestas de la ciudad. Ace (de Niro) es un operador de casino de Las Vegas con conexión a la mafia, pero vive una vida aparentemente normal y civilizada con su familia. Sin embargo, cuando Santoro (Pesci) aterriza en la ciudad, la vida de Ace se pone patas arriba. Curiosamente, Santoro es su amigo de la infancia y ahora es un conocido maestro de linchamientos para la mafia.



Casino está considerada como una de las mejores películas de Martin Scorsese. También es una película de la "vieja escuela". Los créditos de apertura están diseñados por el famoso Saul Bass, que antes trabajaba en las películas de Alfred Hitchcock. La película se rodó en el casino de la Riviera de Las Vegas y, según el verdadero Ace Rothstein, es perfectamente exacta y fiel con respecto a los eventos reales. La película ofrece una vista de cerca de Las Vegas durante los años 70 y dibuja un retrato realista de lo que está sucediendo detrás de las escenas. Muestra las dos caras del juego en Las Vegas: los tratos crueles y brutales que ocurren entre bastidores, yuxtapuestos al brillo y el glamour que a menudo muestran los medios de comunicación dominantes.



Casino Royale (2006) Casino Royale sigue las hazañas de James Bond (alias 007, interpretado por Daniel Craig) mientras este está intentando derrotar a Le Chiffre (Mads Mikkelsen), un conocido financista de organizaciones terroristas. Después de enterarse de que Le Chiffre quiere utilizar el póquer de altas apuestas para recaudar dinero para actividades terroristas, el MI6 solicita la ayuda del Sr. Bond para intentar vencerlo en la mesa de póquer. Bond no sólo muestra sorprendentes estrategias de engaño, sino que también se las arregla para acabar con la organización de Le Chiffre.



21 (2008) Dirigida por Robert Luketic y protagonizada por Kevin Spacey, la película está inspirada en la verdadera historia del equipo de blackjack del MIT, tal y como se cuenta en Bringing Down the House, el libro más popular de Ben Mezrich. Está basada en una historia real de 6 estudiantes del MIT a los que su profesor de matemáticas poco convencional Micky Rosa (interpretado por Kevin Spacey) les enseñó a contar cartas. Después de varios viajes de fin de semana a Las Vegas, eventualmente tomaron los casinos de The Strip por millones de dólares en ganancias de blackjack. Puede ser un poco difícil encontrar una película sobre apuestas con una historia real que esté repleta de suspenso, emoción y humor. 21 es una película de esas, seria pero a la vez cómica.