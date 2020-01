¿Cómo reconvertir la "pena" del #BlueMonday en belleza con Omorovicza y RevitaLash? Comunicae

viernes, 17 de enero de 2020, 08:31 h (CET) El Pantone 2020, precisamente denominado como Classic Blue, llena de tendencia y positividad el día más triste del año Se acerca el tercer lunes del año, ese que denominan como Blue Monday y que se suele postular como el día más triste para todos según los especialistas. Quizás sea por la cuesta de enero, después de Navidad y las rebajas; o porque es el lunes del gran arranque de todos los proyecto tras casi un mes de letargo laboral; porque de por sí es lunes y es difícil de afrontar; y porque quizás es el día en el que uno se vuelve consciente de que los propósitos que había hecho para estos doce meses no serán del todo realizables. Sea como fuere, los psicólogos coinciden en que ese lunes, incluso por encima de los de septiembre, es el día más duro y en el que más posibilidades hay de sufrir de bajo ánimo. Casualidad o no, el día más blue -como denominan los sajones al concepto “triste”-, es tocayo del color de moda del 2020, como decretara Pantone poco hace más de un mes. Un vínculo que las marcas de belleza aprovechan para llevar las tendencias en ese color Classic Blue a esta jornada para llenarla de positividad, porque estando más guapo, se es más feliz. Tendencia y optimismo se unen para alegrar el día más triste del año con opciones que van desde el maquillaje al tratamiento.

Pestañas en Classic Blue

¿Le quedará bien a todo el mundo? ¿Afecta a la salud de las pestañas? ¿Cómo y cuándo llevarlo? Son muchas las preguntas, pero todas tienen respuesta. Miquel Cristóbal, maquillador, analiza cómo el azul puede potenciar los ojos y aportar valor añadido a un maquillaje perfecto. Una manera de trasladar la tendencia del Pantone de 2020 para conseguir una mirada más profunda y espectacular, pudiendo, además, destacar determinados colores de ojos, y que ya se pudo ver a actrices como Margot Robbie. Como explica el especialista: “El azul queda bien a todo tipo de pieles y ojos, haciendo más penetrante y sensual la mirada, permitiendo destacar especialmente los ojos verdes y las miradas de las chicas rubias”, afirma Miquel Cristóbal, Maquillador.

¿Qué producto utilizar?

RevitaLash Cosmetics Double Ended Volume Set. Es una máscara 2 en 1 que contiene, por un lado, un primer azul, y por otro lado una máscara en el tradicional negro. Se podrá usar solo el primer para teñir los ojos de azul y, además, se tendrá a mano el tono oscuro para cuando queramos la versión más tradicional.

Además, esta máscara no se queda ahí: como todos los productos de RevitaLash Cosmetics, su fórmula contiene ingredientes cuidadosamente seleccionados para cuidar la salud de las pestañas. Cuenta con biotina y polímeros suavizantes que favorecen la flexibilidad en el aplicado, fortaleciendo la pestaña y alargándola al máximo. Esto resta miedo a las que podían pensar que el intenso azul podría afectarlas. “El Voluminizing Primer incluye tinte mineral azul que intensifica la mirada y le da mayor profundidad. Lo aplicamos en las pestañas descubiertas comenzando en la base de la pestaña, girando hacia arriba y hacia afuera. así conseguimos separar, definir y alargar la pestaña. El pigmento cubrirá nuestras pestañas de este azul intenso”, Miquel Cristóbal, Maquillador.

Además, es la opción perfecta para alcanzar un tono más intenso cuando se usan ambas tonalidades. El primer profundizará el negro y le aportará un intenso color petróleo para alcanzar lo que desde RevitaLash Cosmetics definen como Petrol Lashes.

El maquillador apuesta por estas pestañas para looks nocturnos donde más se puede destacar la mirada, o para situaciones en las que, como el comenta, “queremos que nuestros ojos resulten convincentes respecto al discurso que queremos transmitir”.

Precio: RevitaLash Double Ended Volume Set: 30€

Rejuvenecer con diamante azul

Ya no solo se trata de las propuestas más catchy de maquillaje, sino de los mejores aliados antiedad, y es que Omorovicza presenta una línea muy acorde a esta tonalidad, pero con un plus claro, aprovechando el péptido de diamante para rejuvenecer la piel. La colección cuenta con cuatro productos, entre cuyos ingredientes destaca este activo que prolonga la vida de la células de la piel al proteger su ADN, regenerando visiblemente el tejido. También se aprecian en su fórmula unos polisacáridos derivados de la capuchina, conocidos como arabinogalactanos, que aceleran la oxigenación de tejido. También los aminoácidos se suman a este compuesto para estimular la producción de colágeno y elastina.

