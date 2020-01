Repara tu deuda abogados cancela en Mallorca 66.628€ con 13 bancos gracias a la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

viernes, 17 de enero de 2020, 08:07 h (CET) La clienta de Repara tu deuda estaba totalmente arruinada y mal viviendo Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido cerrar otro caso y obtener la cancelación de deuda mediante dicha legislación. Se trata del caso de MC, vecina de Palma de Mallorca (Baleares), a quien el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Palma de Mallorca ha concedido la cancelación de todas sus deudas.

“MC -explican los abogados de Repara tu Deuda- acumulaba una deuda de 66.628 euros con 13 bancos. Con una nómina de 1.182 euros al mes y una hija a su cargo no podía hacer frente a esta situación”. Los abogados de Repara tu Deuda pusieron en marcha el proceso y ahora MC tienen una nueva oportunidad. Repara tu Deuda ha tramitado el 89% de todos los casos ocurridos en España.

El procedimiento es cada vez más conocido, y, por tanto, cada vez más gente lo utiliza para poder solucionar sus problemas de deudas. No solamente emprendedores o autónomos, sino también los particulares. El incremento de personas que se acogen al procedimiento es constante. Aunque en su gran mayoría no se consiguen acuerdos con los acreedores durante la primera fase del procedimiento, la realidad es que, a través de la sentencia posterior del juzgado, sí que se está consiguiendo que los jueces dicten esas resoluciones donde las deudas se ponen a cero.

Según el Centro de Estudios sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), son unas 9.000 personas en España las que a finales de 2018 habían iniciado los trámites para acogerse a la norma.

Acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, que exonera a particulares y autónomos del pago de sus deudas, requiere cumplir una serie de requisitos: haber actuado de buena fe intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda.

Recientemente el despacho de abogados Repara tu deuda ha lanzado una app para reducir aun más los costes del procedimiento y permitir un control total, así como también para que los abogados puedan asistir a reuniones mediante video llamada. Para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara.

El despacho de abogados se basa en la máxima de que todo el mundo se merece una segunda oportunidad, es por eso que llevan a cabo una política de honorarios que se adapta totalmente a la economía de cada cliente, para poder ayudar a cuanta mas gente mejor y cambiarles la vida. - comentan los abogados de Repara tu deuda.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.