Los programas de RSC de Smartick mejoran la formación matemática de 3.500 niñas y niños en 2019

jueves, 16 de enero de 2020, 16:47 h (CET) La compañía mantiene activos 16 programas de becas Smartick, de entre tres meses y un año, a alumnos de 4 a 14 años en España (Madrid, Andalucía, Castilla y León y Galicia), Latinoamérica, Estados Unidos e India. Su objetivo es mejorar la educación de personas sin recursos y de entornos rurales, facilitar el aprendizaje de los enfermos de cáncer y fomentar el talento matemático Smartick, el método online de aprendizaje de las matemáticas para niños de 4 a 14 años, ha demostrado un año más que es una empresa socialmente responsable en todos sus ámbitos de actividad.

No en vano, gracias a sus programas de Responsabilidad Social Corporativa, Smartick ha ayudado a mejorar la formación matemática de 3.500 niñas y niños de todo el mundo durante 2019. Además, mantiene activos en la actualidad 16 programas de becas del método, de entre tres meses y un año de duración, a alumnos de 4 a 14 años en España (Madrid, Andalucía, Castilla y León y Galicia), Latinoamérica, Estados Unidos e India.

En cuanto a programas sociales específicos, en 2019 puso en marcha su Programa 1=1 para mejorar la formación matemática de los niños enfermos de cáncer. Por cada suscripción que realiza un nuevo cliente, Smartick regala otra a un niño enfermo de cáncer hospitalizado o convaleciente en su casa, en colaboración con Juegaterapia y la Fundación Aladina.

Además, desarrolla proyectos dirigidos a grupos sociales desfavorecidos para impulsar acciones que mejoren su educación. En esta línea se enmarca, por ejemplo, la colaboración con Espiciencia, proyecto educativo liderado por la doctora Bárbara de Aymerich, en el que Smartick dota de recursos tecnológicos a los niños de un pueblo de Burgos con menos de 2.000 habitantes y facilita el aprendizaje de las mejores matemáticas. De este modo, se ayuda a reducir los efectos negativos de la despoblación en la España interior y proporciona recursos en las áreas rurales.

También se enmarcan en este tipo de proyectos las becas a niños de la Asociación Nena Paine de Málaga con escasos recursos económicos, así como el apoyo a medio centenar de niñas del Liceo Rosa Ester Alessandri Rodríguez (Chile) y la colaboración con Ayuda en Acción en cuatro colegios públicos gallegos: Virxe da Cela, San Xosé Obreiro, María Barbeito e Cerviño y CEIP Emilia Pardo Bazán.

En 2019 también han visto su fruto las 1.500 becas Cabify Smartick concedidas a niñas, tanto de España como de los 9 países de Latinoamérica en los que está presente el método, con el objetivo de eliminar barreras de género en la educación y afianzar en ellas las matemáticas para fomentar el acceso a carreras de base científica y tecnológica.

Además, se concedieron becas a hijos de madres homeless de EEUU, en concreto de las organizaciones Boston Brookview y Denver Rescue Mission, que en la actualidad practican Smartick de manera gratuita.

En cuanto al desarrollo del talento matemático, por sexto año consecutivo Smartick ha colaborado con el Concurso de Primavera de Matemáticas, en el que participan más de 50.000 niños madrileños, con una dotación económica y becas para los ganadores.

Asimismo, en el área de las altas capacidades, otorga certificados a alumnos Smartick y apoya a la Asociación malagueña de AACC –ASA– en la organización de talleres de matemáticas, además de sufragar parte de los gastos del Club de Ajedrez Miraflores, fomentando la vinculación entre matemáticas y ajedrez.

Por otro lado, en el ámbito de las necesidades educativas especiales, facilita el aprendizaje de las matemáticas a niños con Síndrome de Down, discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista o TDA, gracias a la personalización del método para cada niño. Del mismo modo, los alumnos adultos de la Fundación ITER complementan con Smartick su formación prelaboral y ocupacional para facilitar el acceso al empleo.

Toda esta apuesta de Smartick por ser una empresa socialmente responsable ha sido reconocida con el Premio Pyme de Expansión a la mejor RSC.

