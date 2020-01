Riot Games muestra sus planes para la temporada 2020 de League of Legends

Ha presentado las novedades a través de seis vídeos, entre los que se encuentran el anuncio de la beta abierta de Legends of Runeterra y lo que está por venir en Teamfight Tactics. La nueva temporada de LoL dio el pistoletazo de salida el 10 de enero con el reinicio de las clasificatorias y el estreno de la nueva cinemática: Warriors Ha llegado ese momento del año que todo invocador espera con ansias: el inicio de una nueva temporada de League of Legends. El 10 de enero, Riot Games inició la temporada de 2020 con el reinicio de las colas clasificatorias y una cinemática que dejó a todos los jugadores atónitos: Warriors.



El vídeo sirvió para motivar a los invocadores a luchar en la Grieta del Invocador en las primeras partidas de posicionamiento del año. Se trata de una cinemática que cuenta con varios personajes emblemáticos enfrentándose entre ellos, mientras suena de fondo una nueva versión de Warriors, de Imagine Dragons (usada para otro vídeo con motivo de Worlds 2014).



Esta es la décima temporada de League of Legends, por lo que Riot ha querido dejar claro a través de seis vídeos que tienen muchos planes para que este 2020 sea un antes y un después en LoL.



El primero se centra en la experiencia de juego en 2020, donde Jeremy “Riot Brightmoon” Lee, jefe de producción de la experiencia de juego en LoL, muestra algunas novedades. Tras la incorporación de Los elementos se alzan al inicio de la pretemporada, la Grieta del Invocador ha cambiado más que nunca. El objetivo es que las partidas sean dinámicas y tengan momentos memorables que las hagan únicas.



Este año, Riot va a invertir bastantes recursos en conseguir que el sistema de clasificatorias sea más competitivo, transparente y justo. El primer aspecto que quiere mejorar es la paridad en polivalente automático, para evitar que un equipo tenga muchos jugadores fuera de su posición habitual y el otro no.



En cuanto a los modos de juego, destaca el lanzamiento de Clash a principios de este año. Se trata de una herramienta de torneos de 5 contra 5 en la que pueden participar jugadores de todos los niveles (siempre que hayan completado sus partidas de posicionamiento).



El segundo diario de desarrollo de Riot habla sobre el Universo de League of Legends. Greg “Riot Ghostcrawler” Street, jefe del equipo de PI de Riot Games, explica los planes de futuro para Runaterra. En este caso, afirma que la región de Jonia será muy protagonista en 2020, precisamente la localización en la que se sitúa la historia del cómic de ZED, que acaba de estrenar su tercer tomo.



En cuanto a Arcane, la primera serie animada de Riot Games, servirá para conocer el crecimiento de dos de las campeonas más populares de LoL en las despiadadas calles de Piltover y Zaun.



En este diario de desarrollo, Riot muestra “Tales of Runeterra”, una serie de vídeos cortos que se lanzarán durante 2020 para conocer en más detalle algunas regiones y campeones de League of Legends y de Legends of Runeterra.



Otro de los vídeos trata sobre Teamfight Tactics. Dax “Lunchboy” Andrus, productor de TFT, y Stephen “Mortdog” Mortimer, jefe del equipo de diseño de TFT, anuncian que durante los próximos meses seguirán lanzando nuevos campeones y elementos al set 2. Además, confirman que ya están trabajando en el siguiente set, que estará centrado en algunos eventos importantes en LoL como Odisea, PROYECTO, Guardianas de las estrellas, etc. El lanzamiento está previsto para mediados de marzo. Ese mismo mes, Riot quiere que TFT ya sea jugable en móvil en la mayoría de los países.



Los campeones también han tenido su diario de desarrollo para este 2020. Ryan “Reav3” Mireles, jefe de producción del equipo de campeones, profundiza en el último personaje que va a llegar a la Grieta: Sett, el jefe. Después de su lanzamiento, llegarán las dos actualizaciones que los jugadores votaron en 2019: Fiddlesticks y Volibear. Asimismo, Riot anuncia que habrá otra votación este año para elegir cuáles serán los campeones que recibirán una actualización en 2021.



Tras el lanzamiento de Senna, la mujer de Lucian, Riot ha descubierto que los invocadores valoran mucho que los nuevos personajes tengan un pasado emocionante que haga avanzar la historia de Runaterra. Por lo que este año llegará otro personaje que será muy familiar para los jugadores. Y no será el único en un 2020 que tendrá seguro un nuevo jungla en la Grieta.



El último diario de desarrollo ha sido sobre los aspectos y eventos de LoL. Jonathan “Bellissimoh” Belliss, jefe de personalización del equipo de desarrollo de LoL, ya ha marcado una cifra de nuevos aspectos para 2020: 120, entre los que estarán algunos campeones que llevan bastante tiempo sin tener uno.



En cuanto a los eventos, Riot empieza el año con Reinos Mecha, un universo legendario de ciencia ficción en el que héroes de reinos en guerra se unen para luchar contra una gran amenaza a bordo de mechas gigantes. Este año, todos los eventos importantes incluirán un modo de juego.



En 2019, Riot anunció las Efigies, un sistema de estadísticas de campeones con el que los jugadores podrían presumir de sus logros dentro y fuera de la partida. Debido a las críticas recibidas, se retrasó el lanzamiento con el objetivo de trabajar en cambios a gran escala basados en los comentarios de los invocadores.



Finalmente, habrá una serie inicial de las Efigies que podrá adquirirse de forma permanente con esencias azules o Riot Points. En ella se registrarán eliminaciones, estructuras destruidas y monstruos épicos asesinados con cada campeón para el que la hayáis desbloqueado. Más adelante, se añadirán Efigies desbloqueables en splits clasificatorios.



Con todo esto, Riot Games ha querido iniciar el año mostrando a los jugadores todo lo que tienen en mente para esta nueva temporada. Una forma de implicar a los invocadores en todo aquello en lo que están trabajando y motivarles para continuar disfrutando de League of Legends en 2020.